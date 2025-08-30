Cambios en la finalización de la marcha de Libre; ya no terminará en el parque

La movilización convocada por el partido Libertad y Refundación ya no terminará en el parque central como se había establecido en un principio, confirmó Manuel Zelaya Rosales.
El cambio se realizó a última hora del viernes y se debe, según Zelaya, a que la Avenida Júnior tiene más capacidad de albergue de gente.
El punto de inicio y la hora se mantiene, 1:00 PM enfrente del centro comercial Megamall. "La concentración será en la avenida Júnior, sobre la primera calle", dijo Rodolfo Padilla Sunseri, candidato a alcalde de Libre en San Pedro Sula.
Zelaya dijo que si bien habían realizado "un trabajo de 18 horas, desde que tomaron la decisión empezaron a mover tarima, pantallas y todo el equipo" hacia la Avenida Júnior.
Se estima que unos 2200 buses de todo el país lleguen a esta movilización y se estima que haya unas 120 mil personas.
Debido a la magnitud del evento, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó que se desplegarán más de 800 efectivos de la Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público (PMOP) y personal de Copeco, para resguardar la seguridad de los asistentes y mantener el orden en la ciudad.
Sánchez dijo que la movilización siempre iniciará en la salida a La Lima, y que mantiene el recorrido programado, pero que finalizará en la Avenida Júnior y la primera calle.
Caos vial desde tempranas horas
Desde muy temprano este sábado, el caos vial impera en zonas aledañas de donde pasará la marcha.
Desde el viernes se habían cerrado algunas calles del centro, pero con el cambio de ruta y la poca capacidad de recibir a la gran cantidad de participantes a la marcha que llegan de distintas partes del país, el caos ha imperado.
El problema es que cerraron accesos a la Avenida Junior por los cambios de última hora anoche.