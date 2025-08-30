Cambios en la finalización de la marcha de Libre; ya no terminará en el parque

San Pedro Sula

La movilización convocada por el partido Libertad y Refundación ya no terminará en el parque central como se había establecido en un principio, confirmó Manuel Zelaya Rosales.

El cambio se realizó a última hora del viernes y se debe, según Zelaya, a que la Avenida Júnior tiene más capacidad de albergue de gente.

El punto de inicio y la hora se mantiene, 1:00 PM enfrente del centro comercial Megamall. "La concentración será en la avenida Júnior, sobre la primera calle", dijo Rodolfo Padilla Sunseri, candidato a alcalde de Libre en San Pedro Sula.

Zelaya dijo que si bien habían realizado "un trabajo de 18 horas, desde que tomaron la decisión empezaron a mover tarima, pantallas y todo el equipo" hacia la Avenida Júnior.