Más de 120,000 asistirán a la movilización de Libre, según la Policía Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

Desde tempranas horas comenzarán a llegar a la capital industrial más de 2,200 autobuses provenientes de todos los rincones del país, transportando a unos 120,00 simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) para participar en una de las movilizaciones más grandes convocadas por esta institución política.

La concentración masiva está programada para mañana sábado a partir de la 1:00 p.m, partiendo desde Megamall, en el bulevar del este, subiendo toda la primera calle y culminando en el Parque Central de San Pedro Sula. La movilización contará con la presencia de la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, y del expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien funge como coordinador general del partido, entre otras reconocidas autoridades de Libre. “Siempre nuestras manifestaciones serán masivas en cualquier parte del país, gracias a la fuerza de nuestra militancia”, expresó el diputado Ramón Soto, destacando la capacidad organizativa de Libre para movilizar multitudes.

Dispositivo de seguridad

Debido a la magnitud del evento, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó que se desplegarán más de 800 efectivos de la Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público (PMOP) y personal de Copeco, para resguardar la seguridad de los asistentes y mantener el orden en la ciudad. Además, se han habilitado rutas específicas para el tránsito de los autobuses, así como estacionamientos designados para evitar obstrucciones en las vías principales. Cuatro calles a la redonda del Parque Central permanecerán cerradas desde las 6:00 a.m. del sábado, como parte del plan de control vehicular y peatonal. "Contaremos también con puntos de control y asistencia médica durante todo el recorrido, para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad", aseguró el ministro.

Reacción del alcalde

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, informó que otorgó asueto a los empleados del Palacio Municipal, debido a los preparativos de estrado e instalación de estructuras para las pantallas gigantes en la primera calle. “La primera calle está cerrada prácticamente por completo. No queremos entorpecer el desfile de los empleados públicos ni generar percepciones erróneas. Estamos dejando el área libre para que puedan desarrollar su actividad sin inconvenientes”, declaró. Contreras también mencionó que la municipalidad no ha recibido ninguna solicitud formal para la instalación de escenarios o estructuras en el Parque Central, pero aseguró que no presentarán ningún reclamo ni buscarán generar conflicto. “Esperamos que, así como les entregamos la ciudad limpia y ordenada, así la devuelvan, confiamos en que respetarán los espacios públicos”, añadió. Rixi Moncada dirigió un mensaje a la militancia del partido en redes sociales, señalando que “la gran ciudad industrial será el escenario del pueblo organizado”, haciendo un llamado a la unidad y participación pacífica.