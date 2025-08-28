Cambio de ruta en desfiles patrios genera controversia por conflictos políticos

San Pedro Sula, Honduras.

La tradicional ruta de los desfiles patrios en la capital industrial sufrirá un cambio drástico este año, lo que ha generado inconformidad entre docentes, padres de familia y algunos sectores de la sociedad.

Según representantes de centros educativos, la modificación obedece a conflictos políticos entre autoridades municipales y el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip).

Por primera vez en décadas, el recorrido del desfile dejará de iniciar en el Parque Central y finalizar en el estadio Morazán. En su lugar, la nueva ruta comenzará en la 10 avenida del barrio Guamilito, sobre la primera calle, y concluirá frente a la 105 Brigada de Infantería, donde también se instalará la tarima principal para las autoridades y se realizarán los actos protocolares.

Un docente que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, afirmó que la decisión fue impuesta por autoridades de Educación sin previa consulta a los centros educativos.

“La ruta tradicional del desfile siempre fue por la primera calle, desde el Parque Central hasta el estadio Morazán. El cambio, según se dice, responde a diferencias políticas entre el alcalde, que pertenece al Partido Liberal, y los funcionarios de Educación, que son del partido Libre. Es lamentable que los desfiles se politicen de esta forma”, manifestó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El maestro también expresó preocupación por las condiciones del nuevo recorrido, “la 10 avenida es más angosta y eso podría dificultar la movilidad tanto de estudiantes como de los asistentes”.

Vanesa Ramírez, madre de familia, también expresó su malestar ante el cambio, “siempre hemos visto los desfiles en la primera calle, es una tradición que ahora quieren romper. Hay muchos estudiantes que van acompañados por sus familias, además de los vendedores ambulantes, y esa nueva ruta puede colapsar porque el espacio es muy reducido”.

El alcalde Roberto Contreras se expresó sobre la politización de los desfiles patrios, señalando que no fue invitado a las reuniones organizativas y manifestó su desacuerdo con la participación de organizaciones LGTB en los desfiles.

Pese a las críticas, las autoridades educativas aseguran que el cambio responde a motivos logísticos y de seguridad. Franklin Zaldívar, coordinador departamental de Servicios Educativos en Cortés, explicó que la nueva ruta tiene una extensión aproximada de 1.7 kilómetros, una distancia similar a la del recorrido anterior que iba desde el diario La Prensa hasta la Plaza de las Banderas.

“Esta fue una decisión técnica tomada por el Cocip en coordinación con los cuerpos de seguridad, incluyendo Policía Nacional, Policía Militar, Bomberos, Copeco, Cruz Roja, Gobernación y otras instituciones. La alcaldía no participó en esta determinación”, indicó Zaldívar.

Susibel Palacios, directora municipal de Educación, informó que entre el 13 y el 15 de septiembre participarán cerca de 100 centros educativos de los niveles prebásico, básico y medio.

Los actos oficiales de las Fiestas Patrias también se trasladarán a la zona de la 105 Brigada. El 31 de agosto se llevará a cabo la incineración de la bandera, mientras que el 1 de septiembre se izará la bandera nacional para marcar el inicio oficial de las celebraciones.