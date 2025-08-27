Aeropuerto Ramón Villeda Morales crece con nueva ruta internacional

San Pedro Sula, Honduras

El Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales continúa fortaleciendo su posicionamiento como la principal terminal aérea del país, con el anuncio de una nueva ruta internacional directa entre Houston, Texas (EE.UU.) y San Pedro Sula, operada por Frontier Airlines.

Dicha conexión aérea entrará en funcionamiento en diciembre de 2025 y representa un paso más en la estrategia de modernización y expansión del aeropuerto de San Pedro Sula, por donde viajan más de 1.3 millones de personas al año. La apertura de esta ruta responde al crecimiento sostenido en la demanda de vuelos entre Honduras y Estados Unidos, y forma parte del compromiso de la aerolínea estadounidense por ampliar su presencia en Centroamérica, ofreciendo tarifas accesibles en un mercado con alto potencial turístico y comercial. “Frontier Airlines reafirma su posición como la aerolínea de bajo costo líder en Estados Unidos. No se trata únicamente de ofrecer tarifas competitivas, sino también de implementar mejoras significativas en inversión tecnológica y en la calidad de los servicios, como parte de la nueva etapa de la compañía”, declaró Barry Biffle, director ejecutivo de Frontier Airlines.

Conectividad que impulsa el desarrollo

La incorporación de esta nueva frecuencia internacional refuerza el papel estratégico del Aeropuerto Villeda Morales como eje de conectividad regional. Actualmente, más de 15 aerolíneas operan desde esta terminal, conectando a Honduras con más de ocho destinos internacionales y facilitando el flujo de pasajeros y mercancías desde y hacia el país. El Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), bajo la administración del secretario Malcolm Stufkens, ha liderado un proceso de renovación y modernización en el aeropuerto sampedrano, en el marco del plan de transformación de infraestructura impulsado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. "La apertura de una nueva ruta internacional refleja la confianza que despierta una inversión pública transparente y bien dirigida. Desde el SAN trabajamos con compromiso para dignificar lo público y convertir nuestros aeropuertos en verdaderas plataformas de conectividad, oportunidades y desarrollo para el pueblo hondureño", expresó Stufkens. La inversión en infraestructura aeroportuaria no solo mejora la movilidad, sino que también impacta directamente en el turismo, la generación de empleos, la atracción de inversión extranjera y el fortalecimiento del comercio internacional.

“Invertir en lo público es creer en Honduras. Es recuperar espacios para la gente, construir infraestructuras modernas que nos conecten con el mundo y que impulsen el desarrollo desde adentro, con soberanía y visión de país”, concluyó el funcionario.