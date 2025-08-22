Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán

Desde horas de la tarde de este viernes, los alrededores del estadio Francisco Morazán comenzaron a llenarse de miles de aficionados que, con algarabía, llegaron a la gran revancha de tiktokers entre Honduras y El Salvador.
Los hondureños y salvadoreños llegaron más de tres horas antes para asegurar su lugar en el gran espectáculo que promete estar a reventar.
Familias completas, grupos de amigos y parejas forman las largas filas en las afueras del estadio Francisco Morazán.
Con camisetas de la "H", pancartas, gorras y bocinas, los catrachos hacen sentir su apoyo a la selección de tiktokers de Honduras, que esta vez juega en casa con la misión de ganarle al equipo de El Salvador.
“¡Hoy sí ganamos!”, gritan algunos de los aficionados que esperan ingresar al gran partido.
No es un carnaval, es el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador. Emoción y entusiasmo, se respira previo a la gran revancha.
Tras el partido en el estadio Las Delicias, en territorio salvadoreño, la fiesta se trasladó ahora a San Pedro Sula, que promete ser un gran anfitrión ante la euforia de los seguidores
El estadio está listo para lucir un lleno total y vibrar con un espectáculo que combina deporte y entretenimiento digital.
La ‘H Tiktokera’, que cayó en la ida por 3-2, llegará con sed de revancha y la motivación de contar con el apoyo incondicional de su gente.
Algunos de los aficionados llegaron con máscaras para apoyar a la selección hondureña.
Los hondureños confían en que, ante su público, el equipo podrá revertir la historia.
El inicio del partido estaba programado para las 6:00 de la tarde, se movió para las 7:00 de la noche, dándole más margen a la multitud que sigue llegando al Morazán.
Los primeros hondureños en ingresar al estadio Francisco Morazán.
Mientras tanto, afuera, la fiesta ya comenzó con miles de hondureños tratando de ingresar.
Cada segundo llegan decenas de personas a las afueras del estadio Francisco Morazán.