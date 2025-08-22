  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán

Largas filas y algarabía en el estadio Francisco Morazán con la llegada de miles de aficionados previo a la gran revancha de tiktokers entre Honduras y El Salvador.

Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
1 de 15

Desde horas de la tarde de este viernes, los alrededores del estadio Francisco Morazán comenzaron a llenarse de miles de aficionados que, con algarabía, llegaron a la gran revancha de tiktokers entre Honduras y El Salvador.

 Foto: LA PRENSA
Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
2 de 15

Los hondureños y salvadoreños llegaron más de tres horas antes para asegurar su lugar en el gran espectáculo que promete estar a reventar.

 Foto: LA PRENSA
Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
3 de 15

Familias completas, grupos de amigos y parejas forman las largas filas en las afueras del estadio Francisco Morazán.

 Foto: LA PRENSA
Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
4 de 15

Con camisetas de la "H", pancartas, gorras y bocinas, los catrachos hacen sentir su apoyo a la selección de tiktokers de Honduras, que esta vez juega en casa con la misión de ganarle al equipo de El Salvador.

 Foto: LA PRENSA
Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
5 de 15

“¡Hoy sí ganamos!”, gritan algunos de los aficionados que esperan ingresar al gran partido.

 Foto: LA PRENSA
Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
6 de 15

No es un carnaval, es el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador. Emoción y entusiasmo, se respira previo a la gran revancha.

 Foto: LA PRENSA
Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
7 de 15

Tras el partido en el estadio Las Delicias, en territorio salvadoreño, la fiesta se trasladó ahora a San Pedro Sula, que promete ser un gran anfitrión ante la euforia de los seguidores

 Foto: LA PRENSA
Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
8 de 15

El estadio está listo para lucir un lleno total y vibrar con un espectáculo que combina deporte y entretenimiento digital.

 Foto: LA PRENSA
Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
9 de 15

La ‘H Tiktokera’, que cayó en la ida por 3-2, llegará con sed de revancha y la motivación de contar con el apoyo incondicional de su gente.

 Foto: LA PRENSA
Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
10 de 15

Algunos de los aficionados llegaron con máscaras para apoyar a la selección hondureña.

 Foto: LA PRENSA
Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
11 de 15

Los hondureños confían en que, ante su público, el equipo podrá revertir la historia.

 Foto: LA PRENSA
Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
12 de 15

El inicio del partido estaba programado para las 6:00 de la tarde, se movió para las 7:00 de la noche, dándole más margen a la multitud que sigue llegando al Morazán.

 Foto: LA PRENSA
Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
13 de 15

Los primeros hondureños en ingresar al estadio Francisco Morazán.

 Foto: LA PRENSA
Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
14 de 15

Mientras tanto, afuera, la fiesta ya comenzó con miles de hondureños tratando de ingresar.

 Foto: LA PRENSA
Euforia en San Pedro Sula: multitudes llegan al estadio Francisco Morazán
15 de 15

Cada segundo llegan decenas de personas a las afueras del estadio Francisco Morazán.

 Foto: LA PRENSA
Cargar más fotos