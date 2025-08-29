Cierran la primera calle, entre la tercera y quinta avenida, por marcha de Libre

San Pedro Sula, Honduras

La primera calle, entre la tercera y quinta avenida del barrio El Centro, fueron cerradas desde horas tempranas de este viernes debido a la actividad proselitista que realizará mañana el partido Libertad y Refundación (Libre) en San Pedro Sula.

En este tramo de dos cuadras se está montando una tarima y será el punto final de la movilización oficialista, la cual será liderada por las máximas autoridades del partido de gobierno.