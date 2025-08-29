  1. Inicio
Cierran la primera calle, entre la tercera y quinta avenida, por marcha de Libre

La manifestación oficialista se llevará a cabo este sábado a partir de la 1:00 de la tarde, con un recorrido que iniciará en Megamall y concluirá en el Parque Central de San Pedro Sula.

Frente a la Alcaldía de San Pedro Sula se comenzó a montar un escenario, en el que las máximas autoridades del Partido Libre darán un discurso tras finalizado el recorrido de la movilización.

Fotografía: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

La primera calle, entre la tercera y quinta avenida del barrio El Centro, fueron cerradas desde horas tempranas de este viernes debido a la actividad proselitista que realizará mañana el partido Libertad y Refundación (Libre) en San Pedro Sula.

En este tramo de dos cuadras se está montando una tarima y será el punto final de la movilización oficialista, la cual será liderada por las máximas autoridades del partido de gobierno.

Libre se movilizará el 30 de agosto en San Pedro Sula

Debido a esta actividad política, la Alcaldía de San Pedro Sula, cuya sede se encuentra en esa zona, informó que sus oficinas permanecerán cerradas desde este viernes hasta nuevo aviso.

En ese sentido, anunciaron la suspensión de labores en el Palacio Municipal, al tiempo que recomendaron a la ciudadanía utilizar rutas alternas para movilizarse en el casco urbano de la ciudad.

Recorrido de la marcha de Libre en SPS

La manifestación del Partido Libre, convocada por el coordinador general Manuel Zelaya Rosales, arrancará a la 1:00 pm del sábado desde Megamall, en el bulevar del este, y concluirá en el Parque Central de SPS.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

