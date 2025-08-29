Cierran la primera calle, entre la tercera y quinta avenida, por marcha de Libre

La primera calle, entre la tercera y quinta avenida del barrio El Centro, fueron cerradas desde horas tempranas de este viernes debido a la actividad proselitista que realizará mañana el partido Libertad y Refundación (Libre) en San Pedro Sula.
En este tramo de dos cuadras se está montando una tarima y será el punto final de la movilización oficialista, la cual será liderada por las máximas autoridades del partido de gobierno.
Debido a esta actividad política, la Alcaldía de San Pedro Sula, cuya sede se encuentra en esa zona, informó que sus oficinas permanecerán cerradas desde este viernes hasta nuevo aviso.
En ese sentido, anunciaron la suspensión de labores en el Palacio Municipal, al tiempo que recomendaron a la ciudadanía utilizar rutas alternas para movilizarse en el casco urbano de la ciudad.
Recorrido de la marcha de Libre en SPS
La manifestación del Partido Libre, convocada por el coordinador general Manuel Zelaya Rosales, arrancará a la 1:00 pm del sábado desde Megamall, en el bulevar del este, y concluirá en el Parque Central de SPS.