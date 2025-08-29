Militancia de Libre lista para su marcha en San Pedro Sula

El Partido Libertad y Refundación (Libre) se reportó listo y preparado para la marcha convocada para mañana, sábado 30 de agosto, en San Pedro Sula.
La tan esperada marcha contará con la presencia de su candidata presidencial, Rixi Moncada, y el expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Sgún el diputado de Libre, Ramón Soto, el partido siempre puede realizar grandes manifestaciones en cualquier lugar debido a su gran militancia.
"Siempre nuestras manifestaciones serán masivas en cualquier parte del país", agregó Soto.
Rixi Moncada, a través de una publicación dirigida a la militancia de Libre, informó que la “gran ciudad industrial” será el escenario de la marcha oficialista.
Preparativos previo a la marcha del Partido Libre
Como parte de los preparativos para la gran marcha, la primera calle, entre la tercera y quinta avenida del barrio El Centro, fueron cerradas desde horas tempranas de este viernes.
La manifestación del Partido Libre, convocada por el coordinador general Manuel Zelaya Rosales, arrancará a la 1:00 pm del sábado desde Megamall, en el bulevar del este, y concluirá en el Parque Central de SPS.
Asimismo, la Alcaldía de San Pedro Sula, cuya sede se encuentra en esa zona, informó que sus oficinas permanecerán cerradas desde este viernes hasta nuevo aviso.