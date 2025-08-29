Militancia de Libre lista para su marcha en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

El Partido Libertad y Refundación (Libre) se reportó listo y preparado para la marcha convocada para mañana, sábado 30 de agosto, en San Pedro Sula.

La tan esperada marcha contará con la presencia de su candidata presidencial, Rixi Moncada, y el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Sgún el diputado de Libre, Ramón Soto, el partido siempre puede realizar grandes manifestaciones en cualquier lugar debido a su gran militancia.