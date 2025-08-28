Contreras ofrece disculpas a Rixi y a Asfura por polémico video con ataúdes

San Pedro Sula, Honduras.

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y actual alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras , ofreció disculpas públicas a los presidenciables Rixi Moncada (Partido Libre) y Nasry "Tito" Asfura (Partido Nacional), tras la circulación de un video promocional que generó fuerte controversia en redes sociales.

El material audiovisual, que fue difundido por simpatizantes liberales, mostraba dos ataúdes con las imágenes de ambos aspirantes presidenciales, lo cual provocó críticas por considerarse de mal gusto, inapropiado y hasta intimidatorio en el contexto del proceso electoral.

Ante la creciente presión mediática y política, Contreras reconoció públicamente que el contenido del video fue un error.

"Pido perdón a Rixi y a 'Papi' por lo que claramente fue una bromita de mal gusto. No fue algo que debió salir al público, por lo que pido disculpas al partido Libre, no volverá a suceder", expresó.

Contreras aseguró que la intención nunca fue ofender ni generar temor, y que se tomarán medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan durante la campaña.

El edil también reiteró su respeto hacia los partidos Nacional y Libre, así como hacia todos los actores políticos involucrados en el proceso electoral.