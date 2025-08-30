  1. Inicio
Bulevar del este, colapsado por movilización de Libre en SPS

La marcha de Libre arrancará a la 1:00 pm desde Megamall, en el bulevar del este.

La Policía está desviando los vehículos a la altura del puente hacia la colonia El Carmen.

SAN PEDRO SULA

La movilización del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) está provocando este sábado un intenso tráfico vehicular en varias zonas de San Pedro Sula.

Uno de los puntos con mayor congestionamiento es el bulevar del este, por donde están ingresando una gran cantidad de autobuses con simpatizantes de Libre.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV) está desviando los vehículos por la segunda calle, salida vieja a La Lima.

El paso por el bulevar del este está cerrado desde el puente ubicado en el desvío a la colonia El Carmen.

En el bulevar del sur, el tráfico vial avanza moderadamente en la trocha de entrada a la ciudad.

Las autoridades han cerrado varias calles y avenidas aledañas al trayecto que recorrerá la marcha convocada por el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

La movilización del partido de gobierno arrancará a la 1:00 de la tarde desde Megamall, en el bulevar del este, y concluirá en la primera calle, quinta avenida suroeste.

