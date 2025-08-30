San Pedro Sula previo a la marcha de Libre: ambiente, calles y reacciones

San Pedro Sula será hoy el escenario de la esperada marcha del Partido Libertad y Refundación (Libre), que ha convocado a miles de simpatizantes desde distintos puntos del país.
Desde tempranas horas, decenas de militantes comenzaron a concentrarse en las calles programadas para la ruta. "0824, presente", expresaba una de las pancartas de los militantes.
En el peaje de Zambrano se reportó un fuerte congestionamiento vehicular debido a la caravana de simpatizantes que salió desde Tegucigalpa rumbo a San Pedro Sula.
El punto de inicio de la marcha se mantiene frente al centro comercial Megamall, a la 1:00 de la tarde.
No obstante, el lugar de finalización cambió de último momento. El expresidente Manuel Zelaya Rosales, coordinador de Libre, confirmó que ya no concluirá en el parque central como se había previsto, sino en la avenida Júnior, sobre la primera calle.
“El cambio se debe a que la Avenida Júnior tiene mayor capacidad de albergar a la gente”, explicó Zelaya.
Rodolfo Padilla Sunseri, candidato a alcalde por Libre en San Pedro Sula, reiteró que la concentración final será en esa zona de la ciudad.
Las autoridades esperan la llegada de unos 2,200 autobuses provenientes de distintos departamentos, con lo que se estima una participación de alrededor de 120,000 personas.
Ante la magnitud de la movilización, Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, informó que se desplegarán más de 800 agentes de la Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público (PMOP) y personal de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
La finalidad será resguardar la seguridad de los asistentes y mantener el orden en la ciudad.
Sánchez añadió que la marcha seguirá saliendo desde la salida a La Lima, respetando el recorrido programado, pero ahora concluirá en la Avenida Júnior.
Mientras tanto, desde la mañana, San Pedro Sula registra caos vehicular en diferentes puntos debido a las preparaciones para el evento político.