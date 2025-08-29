  1. Inicio
A balazos matan a un hombre dentro de llantera en La Ceiba

La víctima fue reconocida como Joel Santos Martínez. En el ataque también resultó herida otra persona, aún no identificada.

El hecho violento ocurrió este viernes por la tarde en la colonia Manantial.

La Ceiba

Un hecho violento se registró este viernes en la colonia Manantial, cuando sujetos armados ingresaron a una llantera y acabaron con la vida de Joel Santos Martínez, de aproximadamente 32 años.

De acuerdo con versiones preliminares, Santos había comenzado a laborar en el establecimiento hace pocos días, circunstancia que ha causado conmoción entre vecinos y compañeros de trabajo.

En el ataque, otra persona resultó herida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial de la zona, donde permanece bajo atención médica.

Testigos relataron que los agresores llegaron en motocicletas y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra su víctima, sin darle oportunidad de escapar. Tras cometer el crimen, huyeron con rumbo desconocido.

Las autoridades policiales se presentaron al lugar para acordonar la escena y comenzar con las investigaciones.

