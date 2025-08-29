A balazos matan a un hombre dentro de llantera en La Ceiba

La Ceiba

Un hecho violento se registró este viernes en la colonia Manantial, cuando sujetos armados ingresaron a una llantera y acabaron con la vida de Joel Santos Martínez, de aproximadamente 32 años.

De acuerdo con versiones preliminares, Santos había comenzado a laborar en el establecimiento hace pocos días, circunstancia que ha causado conmoción entre vecinos y compañeros de trabajo.