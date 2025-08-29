  1. Inicio
  2. · Sucesos

Arrestan a presunto responsable de triple crimen en Olancho

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) ejecutó siete allanamientos en Silca y Salamá, Olancho, logrando la detención de un sospechoso señalado como autor material del asesinato de tres miembros de una misma familia, parientes de un edil local.

Arrestan a presunto responsable de triple crimen en Olancho

Imagen del operativo y de la persona arrestada. Fotos del Ministerio Público.
Tegucigalpa

El Ministerio Público, a través de la FEDCV, desarrolló este viernes una serie de operativos en los municipios de Silca y Salamá, Olancho, en el marco de la investigación por el asesinato de Exar Edulfo Paz Murillo, Leda Esperanza Paz Murillo y Ana Cristina Castro Juárez, crimen perpetrado el pasado 29 de junio.

Durante la operación fue arrestado Francisco Abacuc Urraco Herrera, alias “Chico”, a quien se le imputa el delito de asesinato en perjuicio de las tres víctimas, así como tentativa de asesinato contra un testigo protegido y asociación para delinquir.

En los allanamientos se decomisaron teléfonos celulares y cargadores para armas de fuego de diferentes calibres, los cuales serán sometidos a peritaje.

Según las investigaciones, la noche del crimen las víctimas se desplazaban en un vehículo pick-up Ford F-150 color gris junto al testigo protegido, cuando fueron interceptadas en su vivienda por individuos armados que se conducían en otro pick-up blanco y una motocicleta tipo montañesa. Los atacantes abrieron fuego en múltiples ocasiones hasta causar la muerte de las tres personas.

Las investigaciones continúan para dar con el paradero de otros sospechosos y esclarecer en su totalidad este hecho violento que conmocionó a la población de Olancho.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias