Arrestan a presunto responsable de triple crimen en Olancho

Tegucigalpa

El Ministerio Público, a través de la FEDCV, desarrolló este viernes una serie de operativos en los municipios de Silca y Salamá, Olancho, en el marco de la investigación por el asesinato de Exar Edulfo Paz Murillo, Leda Esperanza Paz Murillo y Ana Cristina Castro Juárez, crimen perpetrado el pasado 29 de junio.

Durante la operación fue arrestado Francisco Abacuc Urraco Herrera, alias “Chico”, a quien se le imputa el delito de asesinato en perjuicio de las tres víctimas, así como tentativa de asesinato contra un testigo protegido y asociación para delinquir.

En los allanamientos se decomisaron teléfonos celulares y cargadores para armas de fuego de diferentes calibres, los cuales serán sometidos a peritaje.

Según las investigaciones, la noche del crimen las víctimas se desplazaban en un vehículo pick-up Ford F-150 color gris junto al testigo protegido, cuando fueron interceptadas en su vivienda por individuos armados que se conducían en otro pick-up blanco y una motocicleta tipo montañesa. Los atacantes abrieron fuego en múltiples ocasiones hasta causar la muerte de las tres personas.

Las investigaciones continúan para dar con el paradero de otros sospechosos y esclarecer en su totalidad este hecho violento que conmocionó a la población de Olancho.