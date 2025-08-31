  1. Inicio
  2. · Honduras

Clima en Honduras este domingo: lluvias en algunas regiones

Aunque las condiciones serán secas en la mayor parte del territorio nacional, dos regiones recibirán lluvias con actividad eléctrica

Clima en Honduras este domingo: lluvias en algunas regiones

Jóvenes caminan en Tegucigalpa durante un día lluvioso.

Fotografía: Emilio Flores / LA PRENSA
San Pedro Sula.

Las condiciones climáticas en la mayor parte de Honduras serán secas este domingo, de acuerdo con informes del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

No obstante, el ingreso de humedad procedente tanto del océano Pacífico como del mar Caribe provocará lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica, en zonas del suroccidente y sur de Honduras. También se prevén lluvias ligeras y aisladas en el oriente del país. En San Pedro Sula y el valle de Sula las condiciones climáticas serán secas.

Hondureños en Charlotte exigen su DNI para votar en elecciones de noviembre

Según el pronóstico, los departamentos que registrarán mayor incidencia de precipitaciones son: Choluteca, Valle, Copán, Lempira, Intibucá y Ocotepeque.

En cuanto a las condiciones marítimas, se espera un oleaje de entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe, con máximos de 4 pies en Islas de la Bahía, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies.

Respecto a las temperaturas, Cenaos detalló que se mantendrán altas en sectores del sur y norte, alcanzando hasta 36 grados en Choluteca, Valle y Colón, mientras que en las zonas montañosas como Intibucá y Copán las máximas no superarán los 27 grados.

Consumo interno de café crece y abre espacio para nuevos negocios y empleos

En el Distrito Central se prevé una máxima de 30 °C y mínima de 19 °C, mientras que en Islas de la Bahía el termómetro oscilará entre los 27 °C y 33 °C.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias