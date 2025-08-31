Clima en Honduras este domingo: lluvias en algunas regiones

San Pedro Sula.

Las condiciones climáticas en la mayor parte de Honduras serán secas este domingo, de acuerdo con informes del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

No obstante, el ingreso de humedad procedente tanto del océano Pacífico como del mar Caribe provocará lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica, en zonas del suroccidente y sur de Honduras. También se prevén lluvias ligeras y aisladas en el oriente del país. En San Pedro Sula y el valle de Sula las condiciones climáticas serán secas.