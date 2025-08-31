Clima en Honduras este domingo: lluvias en algunas regiones

Las condiciones climáticas en la mayor parte de Honduras serán secas este domingo, de acuerdo con informes del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.
No obstante, el ingreso de humedad procedente tanto del océano Pacífico como del mar Caribe provocará lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica, en zonas del suroccidente y sur de Honduras. También se prevén lluvias ligeras y aisladas en el oriente del país. En San Pedro Sula y el valle de Sula las condiciones climáticas serán secas.
Según el pronóstico, los departamentos que registrarán mayor incidencia de precipitaciones son: Choluteca, Valle, Copán, Lempira, Intibucá y Ocotepeque.
🌦️Buenos días Honduras🌦️— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) August 31, 2025
Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/LnCiFOJr7W
En cuanto a las condiciones marítimas, se espera un oleaje de entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe, con máximos de 4 pies en Islas de la Bahía, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies.
Respecto a las temperaturas, Cenaos detalló que se mantendrán altas en sectores del sur y norte, alcanzando hasta 36 grados en Choluteca, Valle y Colón, mientras que en las zonas montañosas como Intibucá y Copán las máximas no superarán los 27 grados.
En el Distrito Central se prevé una máxima de 30 °C y mínima de 19 °C, mientras que en Islas de la Bahía el termómetro oscilará entre los 27 °C y 33 °C.