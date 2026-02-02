¿Qué son los cursos MiLO de autoformación tecnológica que ofrece la Unah?

San Pedro Sula, Honduras.

Las autoridades informaron que los cursos iniciaron el 1 de febrero de 2026 y se desarrollarán bajo la modalidad 100% virtual , permitiendo a los participantes aprender a su propio ritmo mediante plataformas digitales.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) anunció la apertura de los cursos MiLO, programa de autoformación con microcredenciales, los cuales estarán disponibles para toda la comunidad universitaria durante el primer período académico 2026.

MiLO es un programa de aprendizaje abierto que ofrece acceso gratuito a contenidos académicos en nueve áreas tecnológicas, con más de 40 cursos disponibles, orientados a fortalecer las competencias digitales, técnicas y profesionales de los estudiantes universitarios.

Uno de los principales beneficios del programa es que permite obtener microcredenciales con reconocimiento internacional, respaldadas por instituciones y empresas de prestigio como ESET, Cisco y Microsoft, lo que contribuye a mejorar el perfil académico y laboral de los participantes.

De acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología (DEGT), MiLO está diseñado como un sistema de autoaprendizaje, en el que cada estudiante avanza según su disponibilidad de tiempo, promoviendo la formación continua y el desarrollo de habilidades clave demandadas por el mercado laboral actual.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y pueden realizarse a través del enlace oficial del programa, el cual también está disponible mediante código QR en los canales institucionales de la Unah.