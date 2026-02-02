  1. Inicio
  2. · San Pedro

¿Qué son los cursos MiLO de autoformación tecnológica que ofrece la Unah?

Los cursos se desarrollan bajo la modalidad 100% virtual, permitiendo a los participantes aprender a su propio ritmo mediante plataformas digitales.

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 15:32 -
  • Ana Reyes Mendoza
¿Qué son los cursos MiLO de autoformación tecnológica que ofrece la Unah?

MiLO es un programa de aprendizaje abierto que ofrece acceso gratuito a contenidos académicos en nueve áreas tecnológicas.

 Foto: La Prensa.
San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) anunció la apertura de los cursos MiLO, programa de autoformación con microcredenciales, los cuales estarán disponibles para toda la comunidad universitaria durante el primer período académico 2026.

Las autoridades informaron que los cursos iniciaron el 1 de febrero de 2026 y se desarrollarán bajo la modalidad 100% virtual, permitiendo a los participantes aprender a su propio ritmo mediante plataformas digitales.

Miles de estudiantes inician el año escolar 2026 en San Pedro Sula

MiLO es un programa de aprendizaje abierto que ofrece acceso gratuito a contenidos académicos en nueve áreas tecnológicas, con más de 40 cursos disponibles, orientados a fortalecer las competencias digitales, técnicas y profesionales de los estudiantes universitarios.

Uno de los principales beneficios del programa es que permite obtener microcredenciales con reconocimiento internacional, respaldadas por instituciones y empresas de prestigio como ESET, Cisco y Microsoft, lo que contribuye a mejorar el perfil académico y laboral de los participantes.

De acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología (DEGT), MiLO está diseñado como un sistema de autoaprendizaje, en el que cada estudiante avanza según su disponibilidad de tiempo, promoviendo la formación continua y el desarrollo de habilidades clave demandadas por el mercado laboral actual.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y pueden realizarse a través del enlace oficial del programa, el cual también está disponible mediante código QR en los canales institucionales de la Unah.

¿Quién es el nuevo director departamental de Educación en Cortés?

Las autoridades universitarias reiteraron la invitación a estudiantes, docentes y personal administrativo a aprovechar esta oportunidad de formación gratuita, destacando que MiLO forma parte de los esfuerzos de la Unah por impulsar la innovación educativa y el acceso a programas con estándares internacionales.

Para más información, los interesados pueden visitar la página oficial de MiLO a través del enlace: https://acortar.link/cwsbqB

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Ana Reyes Mendoza
Ana Reyes Mendoza
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con más de 15 años de experiencia en la cobertura de temas policiales, judiciales, educativos y migratorios.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias