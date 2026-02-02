Muere obrero en demolición de edificio antiguo en su primer día de trabajo

Santa Rosa de Copán, Honduras​​​

La desesperación por un trabajo terminó en tragedia la tarde de este lunes para la familia de Antonio Contreras (de 35 años), quien perdió la vida de forma instantánea tras sufrir un accidente laboral mientras trabajaba en la demolición de un antiguo edificio ubicado en el casco histórico de Santa Rosa de Copán. El incidente ocurrió en pleno centro de Santa Rosa de Copán, donde Contreras, junto con otro trabajador, realizaba labores de derribo de estructuras. De acuerdo con informes preliminares de los cuerpos de socorro, una de las paredes, construida con adobe y piedra, cedió de manera repentina y lo atrapó bajo los escombros.

A pesar de los esfuerzos de sus compañeros y de las unidades de emergencia por rescatarlo, el fuerte impacto le causó la muerte en el lugar. El otro obrero resultó con heridas leves y se encuentra fuera de peligro físico, aunque presentó un estado de shock.

Un sueño truncado

El contexto personal de la víctima agrava el impacto de la tragedia. Familiares relataron que Antonio Contreras llevaba más de un mes en la búsqueda de empleo sin obtener respuesta. Este lunes era su primer día de trabajo, una oportunidad que asumió con la esperanza de llevar el sustento a su hogar. "Solo quería trabajar para sus niños", comentaron allegados consternados en la escena del accidente. Contreras deja a su esposa y a dos hijos menores de edad, quienes ahora enfrentan la pérdida de su principal sostén. Al lugar se presentaron autoridades policiales y personal de inspección del trabajo para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.