Barbero recién deportado es hallado sin vida en Santa Cruz de Yojoa

La víctima fue identificada como Jordi Javier Aguilera Alvarado, de oficio barbero, quien recientemente había sido deportado de Estados Unidos

Fotografía en vida de Jordi Javier Aguilera Alvarado.

 Foto: Cortesía redes sociales
Santa Cruz de Yojoa, Honduras.

Un barbero hondureño fue encontrado sin vida este sábado 31 de enero en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, a un costado de la carretera CA-5, en la zona del Lago de Yojoa.

La víctima fue identificada como Jordi Javier Aguilera Alvarado, quien recientemente había sido deportado de Estados Unidos. Según informes preliminares, su cuerpo presentaba múltiples impactos de bala.

El hallazgo se realizó por personas que transitaban por el lugar y alertaron a las autoridades sobre un cadáver abandonado.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense llegaron al sitio para acordonar la zona, levantar el cuerpo y recolectar evidencias que ayuden a esclarecer el crimen.

Hasta el momento, no se han registrado detenciones ni se ha confirmado si el asesinato está vinculado a otros hechos violentos en la región o el país.

Aguilera Alvarado era conocido en su comunidad por su trabajo como barbero. En redes sociales compartía con frecuencia fotos de su oficio, mostrando su dedicación al corte y cuidado del cabello.

El hecho ha generado conmoción entre familiares, amigos y clientes, quienes recuerdan al joven como un joven alegre y trabajador. Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen y capturar a los resposables.

