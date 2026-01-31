Capturan a hombre por grave delito contra menor de 9 años en Choloma, Cortés

Choloma, Cortés.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) capturó a un hombre en Choloma, Cortés, señalado de abusar de una niña de nueve años que estaba a su cuidado.

Según el relato de la familia, la menor pasó varios días bajo la tutela del sospechoso, de nombre José Efraín Murillo Zambrano, y durante ese tiempo habría sido víctima de agresiones sexuales en al menos tres noches consecutivas.