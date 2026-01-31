  1. Inicio
Capturan a hombre por grave delito contra menor de 9 años en Choloma, Cortés

La FEP-Niñez prepara el requerimiento fiscal y solicitará detención judicial contra José Efraín Murillo Zambrano en la audiencia de declaración de imputado

José Efraín Murillo Zambrano fue llevado a la Fiscalía de Turno para el proceso de ley correspondiente.

 Foto: Cortesía
Choloma, Cortés.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) capturó a un hombre en Choloma, Cortés, señalado de abusar de una niña de nueve años que estaba a su cuidado.

Según el relato de la familia, la menor pasó varios días bajo la tutela del sospechoso, de nombre José Efraín Murillo Zambrano, y durante ese tiempo habría sido víctima de agresiones sexuales en al menos tres noches consecutivas.

El caso se conoció cuando la niña volvió con su madre y contó lo que había sucedido. La denuncia fue presentada de inmediato, y las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

El arresto fue parte de un operativo que buscaba proteger a la víctima y asegurar que el señalado enfrentara la justicia mientras se determinan los hechos. Ahora, el detenido está bajo custodia y será presentado ante un juez para que se decida su situación legal.

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-Niñez) prepara el requerimiento fiscal y solicitará detención judicial contra el sospechoso en la audiencia de declaración de imputado.

