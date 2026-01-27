  1. Inicio
Capturan a hombre por grave delito contra su hija de 11 años en El Progreso, Yoro

El detenido es un hombre de 35 años de edad, originario y residente del municipio de El Progreso

Las autoridades policiales y del Ministerio Público lograron encontrar indicios que prueban el delito.
Yoro, Honduras.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) logró la detención de un hombre, por suponerlo responsable del delito de abuso, en perjuicio de su hija menor de 11 años, en El Progreso, Yoro.

De acuerdo con la investigación, los hechos se suscitaron en diciembre de 2025, cuando la niña fue junto a su padre a visitar a sus abuelos paternos para pasar año nuevo con ellos, en Morazán, Yoro.

Según el relato de la víctima, el sospechoso habría aprovechado que sus abuelos no estaban para cometer el delito, el cual se habría repetido en varias ocasiones.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público lograron encontrar indicios que prueban el delito y de esta manera deducir responsabilidades.

Posteriormente, el sospechoso fue trasladado a las instalaciones policiales correspondientes y puesto a disposición de la autoridad competente, a fin de continuar con el proceso legal, conforme a lo establecido en la ley.

