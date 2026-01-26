Capturan a jovencito presunto distribuidor de drogas en Barrio Cabañas, SPS

La Policía Nacional capturó a un presunto distribuidor de drogas durante un allanamiento ejecutado en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, como parte de las acciones orientadas a combatir el microtráfico en la zona norte del país.
La operación fue realizada por agentes policiales entre la 19 y 20 calle, 16 avenida, donde se logró la detención de un joven identificado como Moisés Emanuel Peña Martínez, de 19 años de edad, originario del departamento de Colón y residente en el mismo sector.
Durante el procedimiento, los agentes policiales decomisaron una bolsa plástica que contenía 50 envoltorios de supuesta droga, distribuidos en 10 dosis de hierba seca, presunta marihuana, y 40 dosis de polvo blanco, supuesta cocaína, las cuales, según las autoridades, estarían destinadas para su comercialización.
El detenido fue puesto bajo custodia policial por considerarlo responsable del delito de tráfico de drogas, y será remitido a las autoridades competentes para que continúen con el proceso legal correspondiente.