Capturan a jovencito presunto distribuidor de drogas en Barrio Cabañas, SPS

San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional capturó a un presunto distribuidor de drogas durante un allanamiento ejecutado en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, como parte de las acciones orientadas a combatir el microtráfico en la zona norte del país.

La operación fue realizada por agentes policiales entre la 19 y 20 calle, 16 avenida, donde se logró la detención de un joven identificado como Moisés Emanuel Peña Martínez, de 19 años de edad, originario del departamento de Colón y residente en el mismo sector.