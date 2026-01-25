"Profanador" murió en enfrentamiento con la Dipampco y la "Madre" fue capturada

San Pedro Sula.

En el enfrentamiento armado ocurrido ayer en la colonia Reyes Caballero, San Manuel, Cortés, fue detenida una supuesta pandillera y extorsionadora. Además, un supuesto miembro de la pandilla 18 perdió la vida y dos agentes resultaron heridos De acuerdo con los reportes, los agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) daban seguimiento a los sospechosos cuando estos habrían reaccionado disparando contra los uniformados, lo que originó una persecución y un intercambio de balas.

Como resultado del hecho, un presunto integrante de la estructura criminal falleció tras ser trasladado a un centro asistencial. Fue identificado como Axel Bladimir Cruz López, de 23 años, conocido con el alias de "Profanador", señalado por las autoridades como figura clave en el cobro de extorsiones en el sector. Durante la operación también fue detenida una mujer de 43 años, alias la "Madre", a quien se le vincula con la recolección del dinero exigido a víctimas de extorsión. Según la información preliminar, al momento de su captura portaba efectivo que sería producto de esos cobros. En medio del tiroteo, dos agentes de Dipampco resultaron heridos por arma de fuego. Ambos fueron llevados de emergencia a un hospital, donde permanecen bajo observación médica y con estado de salud reservado.