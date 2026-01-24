  1. Inicio
La Ceiba: Caen "Nariz", "Checha" y el "Triste" por varios delitos

Los detenidos cuentan con un amplio historial delictivo

La Ceiba: Caen Nariz, Checha y el Triste por varios delitos

Fueron detenidos en dos operaciones de autoridades en la zona atlántica.

La Ceiba, Atlántida.

Tres personas señaladas por distintos delitos fueron detenidas en las últimas horas en La Ceiba, Atlántida, durante operativos ejecutados por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

La primera acción se llevó a cabo en el barrio Inglés, donde agentes capturaron a dos individuos supuestamente vinculados al tráfico de drogas.

Los requeridos son conocidos con los alias “Checha”, de 24 años —quien ya había sido arrestado el 31 de agosto de 2023 por el mismo ilícito— y “Nariz”, con antecedentes de detenciones por violencia intrafamiliar y casos relacionados con estupefacientes.

Durante la intervención policial se les decomisó una bolsa con varios envoltorios con crack. Ambos fueron remitidos ante la Fiscalía correspondiente para que continúe el procedimiento judicial.

En una segunda operación en el sector de Satuyé, fue detenido un hombre identificado con el alias el "Triste”.

De acuerdo con el informe policial, esta persona tenía una orden de captura pendiente por el delito de extorsión continuada, emitida en septiembre de 2025, por lo que fue puesta a disposición del juzgado competente.

