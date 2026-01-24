  1. Inicio
  2. · Sucesos

"La China" cobraba extorsión por orden de cabecillas presos, según Dipampco

Según autoridades, es miembro de la pandilla 18. Fue detenida en Villanueva, Cortés

La China cobraba extorsión por orden de cabecillas presos, según Dipampco

Fue presentada en la sede de Dipampco en San Pedro Sula.
Villanueva, Cortés.

En una operación de seguimiento de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) fue detenida ayer una mujer señalada de participar en actividades de extorsión en la zona norte.

La acción policial se desarrolló en la colonia Flor del Campo, en el municipio de Villanueva, Cortés.

Capturan más presuntos autores del asesinato de Karla Vigil

La detenida, conocida con el alias de “La China”, tiene 33 años y, de acuerdo con las autoridades, formaría parte de la estructura de la pandilla 18 desde hace varios años.

Las indagaciones apuntan a que se encargaba de exigir pagos ilícitos a víctimas en zonas de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés.

Las investigaciones establecen que la supuesta actividad delictiva se realizaba bajo instrucciones de individuos privados de libertad, identificados con los alias “El Bobo”, “El Indio” y Carlos Leonel Carranza Espinal.

La causa por la que vinculan al cartel del Atlántico con el asesinato del "Pollo"

Durante el operativo, los agentes decomisaron dinero en efectivo que presuntamente provendría de cobros extorsivos, además de un teléfono celular que, según el reporte policial, era utilizado para contactar y amenazar a las víctimas.

La sospechosa fue remitida ante la Fiscalía correspondiente para que continúe el proceso legal conforme a lo establecido en la ley.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias