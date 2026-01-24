"La China" cobraba extorsión por orden de cabecillas presos, según Dipampco

Villanueva, Cortés.

En una operación de seguimiento de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) fue detenida ayer una mujer señalada de participar en actividades de extorsión en la zona norte. La acción policial se desarrolló en la colonia Flor del Campo, en el municipio de Villanueva, Cortés.

La detenida, conocida con el alias de "La China", tiene 33 años y, de acuerdo con las autoridades, formaría parte de la estructura de la pandilla 18 desde hace varios años. Las indagaciones apuntan a que se encargaba de exigir pagos ilícitos a víctimas en zonas de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés. Las investigaciones establecen que la supuesta actividad delictiva se realizaba bajo instrucciones de individuos privados de libertad, identificados con los alias "El Bobo", "El Indio" y Carlos Leonel Carranza Espinal.