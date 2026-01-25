Pruebas "hunden" a capturados por crimen de líder patronal, según la Policía

San Pedro Sula, Honduras

La Policía asegura que las pruebas recolectadas y presentadas contra los tres capturados por el asesinato de Karla Patricia Vigil, vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales 2, sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, son contundentes y suficientes para que un juez los sentencie. Vigil murió la tarde del 12 de enero luego de que un individuo llegara a su negocio de venta de comida, haciéndose pasar por cliente, y le disparara en reiteradas ocasiones. El negocio está ubicado en la misma colonia que ella lideraba.

Por este hecho, la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturó la noche del 15 de enero a Gloria Judith Hernández Zelaya, de 20 años, sindicada como miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) y como la persona que identificó y entregó al atacante a la líder sindical. La tarde del sábado 24, la DPI también capturó a Kevin Eduardo Ramírez Lemus, acusado de disparar el arma que acabó con la vida de Vigil, y a Erick Matute Rodríguez, presunto autor intelectual del crimen. Los tres se encuentran recluidos en el Centro Penal de El Progreso, Yoro.

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, la dirigente habría reclamado una estafa en la compra de terrenos en la colonia Arenales 2, lo que habría provocado su asesinato. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Pruebas contra los capturados

Según los agentes a cargo de las pesquisas, las pruebas recolectadas durante las diligencias son contundentes y confirman que los tres capturados son responsables del violento ataque. Entre ellas se incluyen evidencias técnicas y científicas, como videos y material de teléfonos celulares, además de pruebas documentales y testimoniales que ubican a Gloria Judith Hernández Zelaya, Kevin Eduardo Ramírez Lemus y Erick Matute Rodríguez en el lugar del crimen.