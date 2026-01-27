Joven vendedor de verduras es ultimado por motociclista en Corquín, Copán

Corquín, Copán

Un joven perdió la vida de manera violenta tras un ataque armado ocurrido en el municipio de Corquín, departamento de Copán.

La víctima fue identificada como Henry Villeda , de 25 años de edad, conocido en la zona por dedicarse a la venta de verduras , actividad con la que se ganaba la vida de manera honrada.

Según los primeros informes, el crimen se produjo mientras Villeda se encontraba en un establecimiento, donde conversaba con varias personas. En ese momento, un sujeto armado que se movilizaba en una motocicleta llegó al lugar y disparó en repetidas ocasiones contra el joven.

Gravemente herido, el joven cayó a un costado de varios vehículos estacionados, donde murió de forma inmediata debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos. El ataque ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche.