Dos personas asesinadas tras acolarada discusión en Guayape, Olancho

Guayape, Olancho

El presunto responsable, quien según las autoridades sería familiar de las víctimas, ya se encuentra bajo custodia policial.

Dos personas perdieron la vida tras una acalorada discusión en el municipio de Guayape , en el departamento de Olancho, zona oriental de Honduras

Durante el altercado, el sospechoso también resultó herido y fue atendido antes de ser puesto bajo custodia.

Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre la identidad de las víctimas y el móvil exacto del crimen, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

La Policía Nacional indicó que se mantienen operativos en la zona para garantizar la seguridad de la población y recabar información adicional del caso.