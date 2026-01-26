  1. Inicio
Dos personas asesinadas tras acolarada discusión en Guayape, Olancho

Según detalles policiales, el presunto responsable del crimen sería un familiar de las víctimas que ya está bajo custodia policial.

Vista de la escena del crimen en Guayape, Olancho.

 Foto: Redes Sociales
Guayape, Olancho

Dos personas perdieron la vida tras una acalorada discusión en el municipio de Guayape, en el departamento de Olancho, zona oriental de Honduras

El presunto responsable, quien según las autoridades sería familiar de las víctimas, ya se encuentra bajo custodia policial.

Enfrentamiento armado en San Manuel deja un muerto y dos policías heridos

Durante el altercado, el sospechoso también resultó herido y fue atendido antes de ser puesto bajo custodia.

Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre la identidad de las víctimas y el móvil exacto del crimen, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

La Policía Nacional indicó que se mantienen operativos en la zona para garantizar la seguridad de la población y recabar información adicional del caso.

