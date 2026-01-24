Enfrentamiento armado en San Manuel deja un muerto y dos policías heridos

La Policía Nacional confirmó que dos agentes resultaron heridos, un presunto criminal murió y otra persona fue detenida tras un enfrentamiento armado ocurrido este sábado durante una persecución policial contra supuestos pandilleros.
De acuerdo con información oficial preliminar, el hecho se registró la tarde de este sábado en el municipio de San Manuel, Cortés, específicamente en el bulevar del Este, a la altura de la entrada a la colonia Reyes Caballero. Agentes policiales intentaron requerir un automóvil color gris que circulaba por la zona, pero sus ocupantes se dieron a la fuga.
Según los reportes iniciales, tras una breve persecución, los individuos descendieron del vehículo fuertemente armados y abrieron fuego contra los agentes. Los policías repelieron el ataque, lo que derivó en un intercambio de disparos que se prolongó por varios minutos.
Como resultado del enfrentamiento, dos funcionarios de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) resultaron gravemente heridos.
"El enfrentamiento se produjo cuando presuntamente se cometía el delito de extorsión, dejando como resultado preliminar un presunto antisocial fallecido, una persona detenida y dos funcionarios policiales heridos”, confirmó la Dipampco.
Ambos agentes fueron trasladados de inmediato a centros hospitalarios de la zona, donde permanecen bajo atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han brindado un parte oficial sobre su evolución clínica.
La Policía detalló que el enfrentamiento se produjo durante una operación de vigilancia y seguimiento ejecutada por agentes de Dipampco, en el momento en que presuntamente se cometía el delito de extorsión.
En relación con los ocupantes del vehículo, las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación y que aún se realizan los procedimientos correspondientes para la presentación del detenido ante las instancias competentes.
Tras el intercambio de disparos, un fuerte contingente policial se desplazó al interior de la colonia Reyes Caballero, donde se desarrollan operativos de saturación ante la posible vinculación de los sospechosos con una estructura criminal que operaría en el sector.
Las autoridades informaron que los operativos continuarán en la zona con el objetivo de ubicar a otros posibles integrantes del grupo armado y ampliar la información una vez concluyan las diligencias investigativas.