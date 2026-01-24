Enfrentamiento armado en San Manuel deja un muerto y dos policías heridos

San Manuel, Cortés.

La Policía Nacional confirmó que dos agentes resultaron heridos, un presunto criminal murió y otra persona fue detenida tras un enfrentamiento armado ocurrido este sábado durante una persecución policial contra supuestos pandilleros. De acuerdo con información oficial preliminar, el hecho se registró la tarde de este sábado en el municipio de San Manuel, Cortés, específicamente en el bulevar del Este, a la altura de la entrada a la colonia Reyes Caballero. Agentes policiales intentaron requerir un automóvil color gris que circulaba por la zona, pero sus ocupantes se dieron a la fuga. Según los reportes iniciales, tras una breve persecución, los individuos descendieron del vehículo fuertemente armados y abrieron fuego contra los agentes. Los policías repelieron el ataque, lo que derivó en un intercambio de disparos que se prolongó por varios minutos.

Como resultado del enfrentamiento, dos funcionarios de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) resultaron gravemente heridos.