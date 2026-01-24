  1. Inicio
Jovencita de 16 años fallece tras colisión de buses en Intibucá

La víctima fue identificada como Haymar Pineda, de 16 años edad, quien viajaba como pasajera en una de las unidades involucradas en el accidente ocurrido en la aldea La Angostura, en Jesús de Otoro, Intibucá

La jovencita falleció al quedar atrapada entre el amasijo de hierro.

 Foto: Cortesía redes sociales
Jesús de Otoro, Intibucá.

Una tragedia sacudió este sábado a la aldea La Angostura, en el municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, luego de que un choque entre dos buses dejara como resultado la muerte de una adolescente.

La víctima fue identificada como Haymar Pineda, de 16 años edad, quien viajaba como pasajera en una de las unidades involucradas en el accidente ocurrido en el sector.

Según el reporte oficial, en uno de los buses se trasladaban 40 personas. De ellas, una persona resultó herida, mientras que la menor falleció al quedar atrapada entre el amasijo de hierro tras el impacto.

El Cuerpo de Bomberos llegó hasta la escena del accidente y realizaron maniobras de rescate para liberar a la adolescente. Al momento de evaluar sus signos vitales, se confirmó que ya no presentaba vida.

Bomberos llegaron al lugar del accidente para atender la emergencia.

En la segunda unidad viajaban 20 personas, quienes lograron salir ilesas del percance, de acuerdo con la información preliminar.

Tras el rescate, las autoridades procedieron a coordinar el levantamiento del cuerpo de la Haymar y a asegurar la zona para realizar las diligencias correspondientes y así determinar las causas del accidente, además de establecer posibles responsabilidades.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

