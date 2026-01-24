Jovencita de 16 años fallece tras colisión de buses en Intibucá

Jesús de Otoro, Intibucá.

Una tragedia sacudió este sábado a la aldea La Angostura, en el municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, luego de que un choque entre dos buses dejara como resultado la muerte de una adolescente. La víctima fue identificada como Haymar Pineda, de 16 años edad, quien viajaba como pasajera en una de las unidades involucradas en el accidente ocurrido en el sector.

Según el reporte oficial, en uno de los buses se trasladaban 40 personas. De ellas, una persona resultó herida, mientras que la menor falleció al quedar atrapada entre el amasijo de hierro tras el impacto. El Cuerpo de Bomberos llegó hasta la escena del accidente y realizaron maniobras de rescate para liberar a la adolescente. Al momento de evaluar sus signos vitales, se confirmó que ya no presentaba vida.