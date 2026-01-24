Ultiman a hombre en gasolinera del bulevar Morazán en Tegucigalpa

  1. Inicio
La víctima fue identificada como José María Laínez, de 38 años de edad, quien se encontraba en el lugar esperando a su esposa cuando fue atacado

Personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliar al hombre, pero debido a la gravedad provocada por los disparos falleció de inmediato.

 Foto: Cortesía redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

La noche del viernes 23 de enero, un hombre fue asesinado a disparos en un local comercial situado en una gasolinera del bulevar Morazán, de Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como José María Laínez, de 38 años de edad, quien se encontraba en el lugar esperando a su esposa cuando fue atacado.

La información preliminar brindada por las autoridades detalla que individuos armados se aproximaron al hombre y le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole heridas de gravedad.

Tras el ataque, los agresores huyeron sin dejar rastro. La esposa de Laínez relató que había ingresado a los sanitarios del establecimiento y, al regresar, encontró a su pareja tendida en el suelo, gravemente herida, a pocos metros de la entrada del negocio.

Personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliarlo y alertaron a los cuerpos de emergencia; sin embargo, los disparos le habían causado graves lesiones y el hombre murió de inmediato.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes, entre ellas una que muestra a la esposa de la víctima visiblemente afectada, sosteniendo el cuerpo sin vida de su pareja.

La Policía Nacional acordonó el área para recabar evidencias que permitan dar con los responsables y establecer una línea clara de investigación que permita determinar el móvil del crimen.

Últimas Noticias