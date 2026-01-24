Ultiman a hombre en gasolinera del bulevar Morazán en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

La víctima fue identificada como José María Laínez , de 38 años de edad, quien se encontraba en el lugar esperando a su esposa cuando fue atacado.

La noche del viernes 23 de enero, un hombre fue asesinado a disparos en un local comercial situado en una gasolinera del bulevar Morazán, de Tegucigalpa .

La información preliminar brindada por las autoridades detalla que individuos armados se aproximaron al hombre y le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole heridas de gravedad.

Tras el ataque, los agresores huyeron sin dejar rastro. La esposa de Laínez relató que había ingresado a los sanitarios del establecimiento y, al regresar, encontró a su pareja tendida en el suelo, gravemente herida, a pocos metros de la entrada del negocio.

Personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliarlo y alertaron a los cuerpos de emergencia; sin embargo, los disparos le habían causado graves lesiones y el hombre murió de inmediato.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes, entre ellas una que muestra a la esposa de la víctima visiblemente afectada, sosteniendo el cuerpo sin vida de su pareja.