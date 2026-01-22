Matan a padre e hijo cuando regresaban de trabajar en una finca en Trujillo

Trujillo, Colón

El conflicto agrario cobró la vida de dos campesinos: un padre y su hijo, quienes fueron ultimados a balazos la mañana de este jueves en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, en el norte de Honduras. Las víctimas fueron identificadas como Fidel Castro y su hijo Marvin Castro. Según informes preliminares, ambos eran guardias de seguridad en una finca de palma africana de la zona.

El ataque ocurrió cuando regresaban de su jornada laboral y fueron interceptados por sujetos fuertemente armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones. Debido a la gravedad de las heridas, ambos perdieron la vida en el lugar de los hechos. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la zona para recabar indicios que ayude a la captura de los responsables y determinar el móvil del doble crimen que enluta a la comunidad de Rigores.