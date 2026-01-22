Le tocaron la puerta antes: matan a ex precandidata a diputada por Libre

La violencia volvió a golpear a Choluteca la mañana de este jueves, cuando sujetos fuertemente armados ultimaron de manera brutal a Reina Margarita Carrasco, ex precandidata a diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
De acuerdo con información preliminar, los atacantes llegaron hasta la vivienda de la víctima, ubicada en el sector de Colonias Unidas, y tocaron la puerta mientras Carrasco se alistaba para salir a su trabajo.
Al atender, fue sacada por la fuerza de su casa y llevada varios metros fuera de la propiedad, donde fue ejecutada con un disparo en la cabeza
Tras perpetrar el crimen, los sicarios se dieron a la fuga. Vecinos del sector, alarmados por las detonaciones, alertaron de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 911.
Gravemente herida, Carrasco fue trasladada a un centro asistencial, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.
Margarita se desempeñaba como empleada del área legal del Hospital Regional del Sur y era reconocida por su militancia activa en el Partido Libertad y Refundación (Libre).
En el año 2021 participó como precandidata a diputada en las elecciones primarias por Libre en el departamento de Choluteca, obteniendo 1,195 votos a su favor.
Familiares, amigos y compañeros de partido exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer el crimen y capturar tanto a los autores materiales como intelectuales.
“Amiga, no lo puedo creer, esto es un horror”, escribió una de sus allegadas, reflejando el impacto que ha causado el crimen en la comunidad.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de consternación tras conocerse la noticia. Se espera que en las próximas horas se pueda dar un informe oficial del caso.