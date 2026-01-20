"Le cortaron la lengua": asesinan a joven de 15 años en cuartería Comayagua

La muerte violenta de una adolescente de 15 años ha generado consternación y profundo impacto entre los pobladores del barrio Torondón, en el departamento de Comayagua, donde la joven fue encontrada sin vida dentro de una cuartería.
La víctima fue identificada como Yexelia Anahí Ramos Corea, cuyo cuerpo fue localizado en circunstancias que, según información preliminar, evidencian un alto grado de violencia.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la menor presentaba múltiples lesiones provocadas con arma blanca, así como signos que apuntan a un posible abuso sexual. Medios locales informaron que a la joven le habrían cortado la lengua; no obstante, esta versión aún está a la espera de confirmación por parte de las autoridades.
De acuerdo con los primeros reportes preliminares, la escena del crimen reflejaba un nivel extremo de ensañamiento. Entre los elementos documentados por los equipos que realizaron el levantamiento cadavérico se reportaron lesiones severas que serán analizadas por Medicina Forense como parte del proceso técnico-científico.
Agentes de la Policía Nacional y personal forense permanecen a cargo de las diligencias investigativas. Las autoridades señalaron que será la autopsia la que permita establecer con precisión la causa de muerte, mientras continúan las indagaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.
Hasta el momento no se ha brindado un informe oficial ampliado, y se espera que en las próximas horas las autoridades emitan una comunicación formal sobre los avances del caso.
En redes sociales, familiares y amistades de la menor han expresado su dolor y exigido justicia. Mensajes de despedida y llamados a esclarecer el crimen se han multiplicado. "Justicia para Ana", escribió una de sus amigas en Facebook.
Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que determine responsabilidades y pidieron a la población evitar la difusión de rumores que puedan entorpecer las pesquisas.