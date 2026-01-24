Madre hondureña abandona a su hijo de dos años en México; consulado responde

Tegucigalpa, Honduras.

Amador explicó que, aunque la migración ha disminuido considerablemente, continúan registrándose casos en los que algunas personas creen erróneamente que viajar con un menor les garantiza el ingreso a Estados Unidos.

De acuerdo con el funcionario consular, el caso se encuentra bajo seguimiento de las autoridades mexicanas y hondureñas, luego de que el menor fuera puesto bajo resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tras ser abandonado.

Héctor Amador , cónsul de Honduras en México, informó este sábado que ya fue localizada una tía materna del menor hondureño de dos años que fue abandonado por su madre en el estado de Hidalgo, y que además se abrió una investigación penal contra la progenitora por el delito de violencia familiar en perjuicio del niño.

“Llevar a un niño no es un visado, no garantiza cruzar; al contrario, complica la situación de los migrantes”, afirmó.

El cónsul detalló que la madre del menor tiene abierta una carpeta de investigación y se encuentra en condición jurídica disputada, mientras avanzan las diligencias para garantizar la protección del niño y su retorno seguro a Honduras.

Como parte de las gestiones, el funcionario informó que el pasado 18 de enero entregó personalmente las actas de nacimiento apostilladas del menor, con el objetivo de lograr su inscripción oficial como hondureño a través de la Oficina de Protección al Migrante y facilitar su traslado al país.

El propósito, según explicó, es concretar la reunificación familiar y entregar al niño a su tía materna en territorio hondureño, quien ya fue plenamente identificada por las autoridades.

Amador hizo un llamado urgente al Registro Nacional de las Personas (RNP) y a la Oficina de Protección al Migrante para agilizar los trámites pendientes, ya que el menor no puede permanecer por mucho tiempo en territorio mexicano.

“El niño tiene apenas dos años y necesita el calor familiar. No es lo mismo estar en una institución que con su familia”, subrayó el cónsul, al destacar la importancia de acelerar el proceso por razones humanitarias.

El Consulado de Honduras reiteró que continuará realizando todas las gestiones necesarias ante la Fiscalía y demás autoridades para garantizar el retorno del menor y su bienestar integral.