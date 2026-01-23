"Es un milagro": rescatan a recién nacido abandonado en potrero de Tegucigalpa

Un recién nacido fue encontrado con vida en estado de abandono en un potrero de la aldea El Tablón, al sur de Tegucigalpa. El hallazgo causó conmoción entre los vecinos de las zonas aledañas.
De acuerdo con el relato de los residentes, varias personas que transitaban por el sector escucharon el llanto del bebé y, al acercarse, confirmaron que se trataba de un bebé recién nacido que yacía entre los matorrales.
Ante la situación, alertaron de inmediato a las autoridades, que se desplazaron al lugar para asegurar al niño.
Testigos indicaron que el bebé se encontraba desprotegido, pero aparentemente ileso, lo que fue calificado por usuarios en redes sociales como un hecho “milagroso”, al no haber sido atacado por animales ni haber sufrido lesiones visibles.
El menor fue trasladado bajo custodia al Hospital Materno Infantil, donde personal médico realizó una evaluación completa de su estado de salud.
Según informaron las autoridades, el bebé se encuentra estable, aunque permanece bajo observación para descartar complicaciones asociadas al abandono.
La Policía Nacional inició una investigación para identificar a los responsables y esclarecer cómo el recién nacido llegó al potrero y cuánto tiempo permaneció en el lugar.
Hasta el momento se desconoce la identidad de los padres y las circunstancias que motivaron el abandono.
El caso ha provocado una fuerte reacción de rechazo entre ciudadanos, quienes exigen que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables de este hecho.