"Es un milagro": rescatan a recién nacido abandonado en potrero de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un recién nacido fue encontrado con vida en estado de abandono en un potrero de la aldea El Tablón, al sur de Tegucigalpa. El hallazgo causó conmoción entre los vecinos de las zonas aledañas.

De acuerdo con el relato de los residentes, varias personas que transitaban por el sector escucharon el llanto del bebé y, al acercarse, confirmaron que se trataba de un bebé recién nacido que yacía entre los matorrales.

Ante la situación, alertaron de inmediato a las autoridades, que se desplazaron al lugar para asegurar al niño.