Dentro de una bolsa hallan a recién nacida sin vida en Pimienta, Cortés

Pimienta, Cortés.

Una recién nacida fue encontrada sin vida la mañana de este viernes a orillas de un puente en el municipio de Pimienta, Cortés, hecho que generó consternación entre los pobladores de la zona. El cuerpo de la bebé estaba dentro de una bolsa plástica, la cual fue localizada por personas que transitaban por el lugar, luego de notar que una pequeña mano sobresalía del interior.

Ante la escena, los vecinos actuaron de inmediato para evitar que vehículos pasaran sobre la bolsa. Posteriormente trasladaron el cuerpo a un sitio más seguro y dieron aviso a las autoridades. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y procedieron a acordonar la escena para preservar posibles evidencias.