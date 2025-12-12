Hallan muerta a querida taxista en Comayagua tras cinco días desaparecida

Comayagua, Honduras.

La noche del jueves se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una reconocida y querida taxista en la colonia Fuerzas Armadas de Comayagua. Sara Fúnez, conocida como La China, había sido reportada como desaparecida cinco días antes de ser encontrada muerta.

Según allegados a la mujer, trabajaba como taxista. Conocidos y usuarios de taxi que viajaron con Fúnez la recuerdan como una persona "amable y servicial". Fúnez, una taxista muy conocida en Comayagua por su carácter alegre y su trato amable, dejó un profundo vacío entre quienes la frecuentaban a diario en su trabajo. Sus amigos y compañeros de ruta lamentaron su muerte a través de mensajes en redes sociales.