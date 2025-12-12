Hallan muerta a querida taxista en Comayagua tras cinco días desaparecida

La noche del jueves se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una reconocida y querida taxista en la colonia Fuerzas Armadas de Comayagua.
Sara Fúnez, conocida como La China, había sido reportada como desaparecida cinco días antes de ser encontrada muerta.
Según allegados a la mujer, trabajaba como taxista. Conocidos y usuarios de taxi que viajaron con Fúnez la recuerdan como una persona "amable y servicial".
Fúnez, una taxista muy conocida en Comayagua por su carácter alegre y su trato amable, dejó un profundo vacío entre quienes la frecuentaban a diario en su trabajo. Sus amigos y compañeros de ruta lamentaron su muerte a través de mensajes en redes sociales.
"Lo siento mucho. Sara, gran amiga. Dios santo, qué le pasó... Muy buena persona", escribió una de sus conocidas, quien también recordó una difícil situación familiar que Fúnez enfrentó durante años.
La Policía Nacional llegó para acordonar la escena y realizar las investigaciones pertinentes; sin embargo, no fue revelada la causa de su muerte.