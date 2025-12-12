  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan muerta a querida taxista en Comayagua tras cinco días desaparecida

Sara Fúnez, conocida como La China, era una reconocida y querida taxista que había sido reportada como desaparecida cinco días antes de ser encontrada sin vida

Hallan muerta a querida taxista en Comayagua tras cinco días desaparecida

Sara Fúnez se ganaba la vida como taxista y era muy querida en la ciudad de Comayagua.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Comayagua, Honduras.

La noche del jueves se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una reconocida y querida taxista en la colonia Fuerzas Armadas de Comayagua.

Sara Fúnez, conocida como La China, había sido reportada como desaparecida cinco días antes de ser encontrada muerta.

Asesinan a soldador dentro de pulpería en La Ceiba

Según allegados a la mujer, trabajaba como taxista. Conocidos y usuarios de taxi que viajaron con Fúnez la recuerdan como una persona "amable y servicial".

Fúnez, una taxista muy conocida en Comayagua por su carácter alegre y su trato amable, dejó un profundo vacío entre quienes la frecuentaban a diario en su trabajo. Sus amigos y compañeros de ruta lamentaron su muerte a través de mensajes en redes sociales.

Asesinan a joven de 19 años cuando iba entrando a su casa en Juticalpa, Olancho

"Lo siento mucho. Sara, gran amiga. Dios santo, qué le pasó... Muy buena persona", escribió una de sus conocidas, quien también recordó una difícil situación familiar que Fúnez enfrentó durante años.

La Policía Nacional llegó para acordonar la escena y realizar las investigaciones pertinentes; sin embargo, no fue revelada la causa de su muerte.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias