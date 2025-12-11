Poder Judicial y red de mujeres de Tela cierran 16 días de activismo contra la violencia

El Poder Judicial de Honduras reafirmó su compromiso con la justicia de género al clausurar de manera significativa la campaña de los 16 días de activismo contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, fortaleciendo su labor en la protección de los derechos de este grupo.
La jornada, que se desarrolló del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, culminó con un evento que subrayó la misión institucional de garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.
La actividad destacó por la consolidación de una alianza clave entre instituciones de justicia, el gremio legal y un amplio espectro de organizaciones feministas y comunitarias de la zona, con el fin de fortalecer el empoderamiento ciudadano y fomentar la denuncia.
La clausura contó con la presencia de figuras relevantes del sistema de justicia en la región. Entre los participantes se encontraban Carlos Reyes, juez y presidente del Colegio de Abogados de Tela; María Elena Guzmán, jueza de Letras Seccional; Alejandro Villamil, juez de Paz de lo Civil; y Doris Fuentes, jueza del Tribunal de Sentencia.
“El Poder Judicial reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la sociedad civil y las instituciones de seguridad para garantizar una justicia efectiva y oportuna para todas las mujeres hondureñas”, destacó Doris Fuentes al concluir el evento.
Justicia coordinada
Para asegurar una respuesta integral, el encuentro también contó con la participación de representantes de la Subcomisión Interinstitucional de Justicia Penal, incluida la Policía Nacional, lo que evidencia la voluntad de fortalecer la coordinación en la respuesta penal ante delitos de género.
Un papel fundamental en el acceso a la justicia fue resaltado mediante la intervención de las facilitadoras judiciales Italina Flores y Nataly Pinto, cuyo trabajo es esencial dentro de las comunidades.
El impulso social detrás del activismo provino de un amplio grupo de organizaciones de mujeres, lideradas por el Comité de Derechos de la Mujer de los municipios de Tela, Arizona y Esparta.
Entre las redes feministas y comunitarias que formaron parte de esta alianza se encuentran: Redes de Mujeres Mariposas Libres, Pastoral de la Mujer, Centro de Alcance, Red Unidas por Ellas, Manos de Amor y la Red de Mujeres de Lancetilla.