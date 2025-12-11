Poder Judicial y red de mujeres de Tela cierran 16 días de activismo contra la violencia

Tela, Atlántida

El Poder Judicial de Honduras reafirmó su compromiso con la justicia de género al clausurar de manera significativa la campaña de los 16 días de activismo contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, fortaleciendo su labor en la protección de los derechos de este grupo.

La jornada, que se desarrolló del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, culminó con un evento que subrayó la misión institucional de garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.

La actividad destacó por la consolidación de una alianza clave entre instituciones de justicia, el gremio legal y un amplio espectro de organizaciones feministas y comunitarias de la zona, con el fin de fortalecer el empoderamiento ciudadano y fomentar la denuncia.