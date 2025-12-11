Consejo Permanente de la OEA analizará el lunes el reporte electoral de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El reporte será presentado por el jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció que celebrará este lunes 15 de diciembre una reunión extraordinaria a las 10:00 de la mañana para analizar el informe oficial sobre las elecciones generales realizadas en Honduras el pasado 30 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la convocatoria, la sesión se desarrollará en el Salón Simón Bolívar, en la sede del organismo, y el orden del día estará disponible para consulta pública, aunque podría ser modificado antes del inicio de la reunión, según indicó la organización.

La presentación del informe es considerada un paso clave dentro del seguimiento internacional a los comicios hondureños.

La OEA informó que la reunión será transmitida en directo a través de su página web y de sus cuentas oficiales en Facebook y YouTube, con servicio de interpretación simultánea en español, inglés, francés y portugués.