Lluvias amenazan con cortar carretera en el litoral de Honduras

Santa Rosa de Aguán, Honduras

La emergencia se agrava en el departamento de Colón a causa de las lluvias registradas este lunes, producto del frente frío que azota Honduras desde el fin de semana. Las fuertes corrientes del río Aguán han comenzado a socavar la carretera principal que conduce al municipio de Santa Rosa de Aguán, lo que representa un riesgo inminente para la conectividad de la zona.

La fuerza del caudal ya ha provocado daños severos en la vía y, de continuar el proceso de erosión, el paso vehicular podría interrumpirse en las próximas horas, dejando incomunicados a miles de habitantes. Cabe destacar que las tormentas registradas en noviembre pasado ya habían provocado el colapso de un tramo de la carretera de acceso al municipio. En esa ocasión, la alcaldía logró rehabilitar el paso mediante la habilitación de una ruta alterna a través de una finca de palma, bordeando el río y el sector afectado.