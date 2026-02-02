Lluvias amenazan con cortar carretera en el litoral de Honduras

La emergencia se agrava en el departamento de Colón a causa de las lluvias registradas este lunes, producto del frente frío que azota Honduras desde el fin de semana.
Las fuertes corrientes del río Aguán han comenzado a socavar la carretera principal que conduce al municipio de Santa Rosa de Aguán, lo que representa un riesgo inminente para la conectividad de la zona.
La fuerza del caudal ya ha provocado daños severos en la vía y, de continuar el proceso de erosión, el paso vehicular podría interrumpirse en las próximas horas, dejando incomunicados a miles de habitantes.
Cabe destacar que las tormentas registradas en noviembre pasado ya habían provocado el colapso de un tramo de la carretera de acceso al municipio.
En esa ocasión, la alcaldía logró rehabilitar el paso mediante la habilitación de una ruta alterna a través de una finca de palma, bordeando el río y el sector afectado.
Aníbal Ehrler, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, ha informado que se puso en funcionamiento la Unidad de Respuesta Rápida en Emergencias (URRA), a través de la Dirección de Caminos Productivos, con el objetivo de recopilar información en tiempo real sobre los daños provocados por las lluvias en los departamentos donde las precipitaciones han sido más intensas.
Hasta el domingo se habían identificado al menos cuatro puntos críticos en la carretera CA-13, donde existe un alto riesgo de cortes de circulación si continúan las lluvias.
De acuerdo con las cifras oficiales, a nivel nacional se contabilizan 5,519 familias afectadas, lo que equivale a un total de 29,584 personas impactadas directamente por las lluvias, ya sea por el aislamiento de sus comunidades o por daños en sus hogares.