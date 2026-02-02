¿Hasta cuándo se mantendrá la masa de aire frío en San Pedro Sula?

San Pedro Sula, Honduras.

A pesar de que el sol hizo presencia en la C apital Industrial , las temperaturas aún se mantienen bajas, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones, principalmente con los niños y los adultos mayores.

San Pedro Sula amaneció este lunes 2 de febrero con temperaturas frescas, registrando una mínima de 15 grados centígrados y una máxima estimada de 21 grados, producto de la masa de aire frío que continúa influyendo sobre el territorio nacional, según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) .

López detalló que este lunes se han registrado temperaturas extremadamente bajas en varias regiones del país. En el occidente, localidades como Gracias, Lempira, y La Esperanza, Intibucá, reportaron mínimas de hasta 4 grados centígrados, mientras que Santa Rosa de Copán alcanzó los 8 grados. En Tegucigalpa, la temperatura mínima fue de 5.6 grados, considerada inusual para la capital.

Según el experto, para este martes se seguirán registrando temperaturas bajas, principalmente durante el amanecer, aunque las lluvias tenderán a disminuir en intensidad, presentándose de forma más leve en comparación con los días anteriores.

El meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Alberto López, informó que en las próximas horas la actual masa de aire frío comenzará a fraccionarse, lo que permitirá una leve mejoría en las condiciones climáticas.

En la zona norte, San Pedro Sula amaneció con una temperatura mínima de 15 grados centígrados, mientras que el oriente del país registró valores cercanos a los 16 grados, y el litoral Caribe reportó temperaturas entre 16 y 17 grados, confirmando el impacto generalizado del fenómeno frío en todo el territorio nacional.



El meteorólogo de COPECO también advirtió que, de acuerdo con los análisis que se realizan en la institución, existe la probabilidad del ingreso de una nueva masa de aire frío para el día viernes, lo que provocaría un fin de semana con temperaturas nuevamente bajas, acompañado de lluvias de importancia en algunas regiones del país.



Finalmente, desde la oficina regional de COPECO en San Pedro Sula, reiteraron el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, especialmente con los grupos más vulnerables, ante la persistencia de condiciones climáticas propias de la temporada invernal.

En el departamento de Cortés, las condiciones climáticas estarán marcadas por cielos mayormente nublados, lluvias y chubascos débiles a moderados y de manera dispersa, especialmente en la zona norte, con acumulados que podrían alcanzar hasta los 25 milímetros.

El pronosticador de Cenaos, Jeffrey Flores, explicó que esta masa de aire frío ha provocado un descenso significativo de las temperaturas en gran parte del país desde las primeras horas de la mañana.

“Tenemos esta masa de aire frío sobre el territorio nacional y, como hemos observado, en la mayor parte del país se han registrado temperaturas bastante frías”, detalló Flores.

El experto indicó que las condiciones climáticas se mantendrán durante el transcurso del día, generando lluvias con acumulados de entre 20 y 30 milímetros, principalmente en los departamentos de Atlántida, Colón y Gracias a Dios, así como en algunas zonas del norte de Cortés.

Asimismo, la masa de aire frío continuará favoreciendo lluvias y lloviznas débiles y aisladas en sectores montañosos del occidente, centro y oriente del país, acompañadas de neblina, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras y caminos rurales, sobre todo durante la madrugada y el amanecer.

Respecto al comportamiento del clima para los próximos días, Flores señaló que a partir de mañana martes se espera un ascenso gradual de las temperaturas, aunque el ambiente fresco persistirá, especialmente en horas nocturnas y al amanecer.

“Para el día de mañana las temperaturas van a ir ascendiendo poco a poco durante el día tendremos un cielo más despejado en la región sur y algunas zonas del centro; mientras que en el norte se mantendrá medio nublado. Sin embargo, continuaremos experimentando temperaturas frescas, sobre todo en la noche y al amanecer”, explicó.

El pronosticador de Cenaos también advirtió sobre la posible llegada de otra masa de aire frío hacia el día jueves, de acuerdo con los análisis de los modelos meteorológicos nacionales e internacionales.

“Existe una probabilidad, según el análisis numérico de los modelos hondureños e internacionales, de que tengamos el ingreso de una nueva masa de aire frío el día jueves, por lo que es importante mantenerse atentos. No obstante, este comportamiento es normal para esta época del año”, agregó.

