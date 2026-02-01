Unah-Cortés honra a docentes y personal que marcaron generaciones

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) campus Cortés vivió una jornada cargada de gratitud y significado el pasado viernes al rendir homenaje a docentes y personal administrativo que culminan su vida laboral para iniciar una merecida etapa de retiro. La ceremonia, organizada por la Subdirección de Recursos Humanos, se convirtió en un espacio para reconocer décadas de compromiso con la formación académica de cientos de profesionales en la zona norte del país y el fortalecimiento institucional. Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a cada uno de los docentes en condición de retiro, destacando su aporte en distintas áreas del conocimiento y la gestión universitaria, cuyo legado permanecerá en la historia del campus, tanto en las aulas como en las oficinas donde dejaron huella.

Entre los docentes reconocidos se encuentra el economista Nelson García Lobo, quien durante 19 años formó a generaciones de estudiantes con disciplina y vocación en la carrera de Administración de Empresas. También fue homenajeado Melvin Exequiel Hernández Urquía, del área de Filosofía, cuya trayectoria de 22 años estuvo marcada por el pensamiento crítico, la reflexión humanista y su cercanía con los estudiantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el área de Derecho, Ricardo Antonio Funes Mena y Carmen Lilian Orellana Ramírez fueron reconocidos por 25 y 33 años de servicio, respectivamente. La universidad destacó que ambos contribuyeron a la formación de profesionales íntegros, comprometidos con la justicia y la ética. La Ingeniería Industrial también despidió a dos de sus pilares, Héctor Antonio Rivera, con 33 años de labor, y Tulio Guadalupe Martínez, con 36. Las autoridades universitarias expresaron que su experiencia y vocación formativa fueron fundamentales para el crecimiento de la carrera y el desarrollo numerosos profesionales.

Desde las ciencias, Osiris Margarita Chessman Levy cerró un ciclo de 43 años dedicada a la enseñanza de la Química, mientras que Fernando Rafael Andino Fuentes dejó una profunda huella tras 45 años en área de Física. Sus estudiantes no solo destacaron su dominio de las materias, sino también su disposición permanente para orientar y motivar. En redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de exalumnos que recordaron con cariño las clases del ingeniero Andino, a quien describieron como un catedrático excepcional, carismático, siempre dispuesto a explicar y su inconfundible estilo de cabello, que muchos comparaban con el de Albert Einstein. La ceremonia también reconoció a figuras clave del ámbito administrativo, como Óscar Rolando Martínez, quien dedicó 33 años a la Tesorería del campus, y Carlos Humberto Vaquedano, con 45 años de servicio desde Sudecad en el área de la salud, aportando al bienestar de la comunidad universitaria.

En Lenguas Extranjeras fue homenajeada Rosibel Amador Luna, tras 34 años de abrir puertas al mundo a través de los idiomas, y en Cultura Física y Deportes, Carlos Ernesto Samayoa, quien durante 33 años promovió el bienestar y el espíritu universitario. También se reconoció la trayectoria del ingeniero Erick Jonathan Gáleas Mejía, catedrático de la carrera de Mecánica Industrial y de Manuel de Jesús Suazo Zelaya, con 32 años dedicados a la Filosofía.