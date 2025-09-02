Corte de Apelaciones ordena que Kleivin Orellana, alias La Kleivona, vaya a prisión

San Pedro Sula, Honduras

La Corte de Apelaciones de lo Penal resolvió revocar las medidas sustitutivas impuestas a Kleivin Emilson Orellana Guzmán, alias La Kleivona, en el proceso que se le sigue por el delito de asesinato y ordena que sea enviado a prisión. Las autoridades del Ministerio Público (MP) informaron que se notificaron la semana pasada de la resolución de ese tribunal de alzada luego de que la audiencia para conocer la apelación presentada por el ente acusador se realizara el 7 de agosto de 2025.

En su resolución la Corte de Apelaciones resolvió que se debe revocar la imposición de medidas sustitutivas a Orellana Guzmán y ordena imponerle la medida cautelar de prisión preventiva por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio Henry Jonathan Mejía Velásquez, quien era un empleado de la alcaldía de La Lima. Las autoridades del MP informaron que la defensa de Orellana Guzmán presentó ante la Corte de Apelaciones un recurso de reposición, pero fue declarado sin lugar. De acuerdo a lo informado, a Orellana Guzmán en primera instancia le habían otorgado un sobreseimiento provisional por el asesinato del empleado municipal, pero la Fiscalía apeló esa resolución y la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento y ordenó imponerle la prisión preventiva. Al ser revocado el sobreseimiento se le notificó al acusado la prisión preventiva y cinco días después la defensa solicitó una revisión de medidas y en el Juzgado de Letras de lo Penal lo favorecieron de nuevo, pero esta vez otorgándole medidas sustitutivas para que se defendiera en libertad.

Tribunal de Sentencia impondrá la prisión preventiva a La Kleivona

El Ministerio Público apeló la resolución ante el tribunal de alzada por la peligrosidad que representa el imputado que es sindicado como jefe de una estructura criminal y el 7 de agosto de 2025 se celebró la audiencia y la Corte de Apelaciones ordenó imponerle la medida de prisión preventiva a Orellana Guzmán. Se informó que la Corte de Apelaciones bajará el expediente al Tribunal de Sentencia porque el caso ya fue subido a ese órgano jurisdiccional. Al Tribunal de Sentencia le corresponderá imponer la prisión preventiva a Kleivin Emilson Orellana Guzmán, si él se presenta o en su defecto el tribunal libraría la orden de captura en contra del imputado. El crimen de Henry Jonathan Mejía Velásquez tuvo lugar en 2023, cuando el sospechoso Kleivin Emilson Orellana, junto con otro cómplice, ingresaron a bordo de una motocicleta a un campo de empacadora de bananos en La Lima y le dispararon a Henry Jonathan Mejía.