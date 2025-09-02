A Támara envían a comerciante acusado de planear acto terrorista contra "Mel" Zelaya

Tegucigalpa, Honduras

Galeano, acusado por actos preparatorios punibles para asociación terrorista, fue remitido a la Penitenciaría Nacional de Támara, en el valle de Amarateca, Francisco Morazán. Su audiencia inicial quedó programada para el viernes 5 de septiembre.

El Juzgado de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó este martes detención judicial contra Gerardo Enrique Galeano , señalado por el Ministerio Público como la cuarta persona que habría participado en la planificación del asesinato del asesor presidencial y expresidente José Manuel Zelaya Rosales.

De acuerdo con la Fiscalía Especial para el Combate al Crimen Organizado (Fescco), el imputado preparaba un atentado contra Zelaya el pasado 30 de agosto, durante las movilizaciones del partido Libertad y Refundación (Libre) en apoyo a su candidata presidencial, Rixi Moncada.

Las investigaciones señalan que Galeano mantenía comunicación mediante audios con Antonio David Rivera Kattán, otro de los acusados y actualmente bajo prisión preventiva. Ambos habrían discutido la necesidad de “parar el país” y planear el asesinato de Zelaya con el fin de quebrantar el orden constitucional y alterar las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre.

Asimismo, se conoció que Gerardo Galeano, de 54 años, es comerciante y administrador de empresas. En el ámbito político, figuró como precandidato a diputado suplente en el movimiento Avanza del Partido Nacional, liderado por Ana García de Hernández, durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo.

En esta presunta trama también son acusados los ciudadanos Arcadio Corrales Estrada y Perfecto Jesús Enamorado Paz, quienes fueron capturados el pasado 14 de agosto, mismo día en que fue arrestado Antonio Rivera Kattan. Estos hombres también se encuentran recluidos en prisión preventiva en la cárcel de Támara.

La Fescco indica que los cuatro hombres intercambiaban mensajes de texto sobre cómo llevarían a cabo los hechos violentos, destacando que incluso hicieron mención de que se infiltrarían a la marcha de Libre para matar a unos cinco militantes, mostrando las armas de fuego con las que se supone cometerían los crímenes.

Varios sectores han cuestionado los fundamentos del MP para acusar a los cuatro hombres. No obstante, el fiscal general, Johel Zelaya, aseguró que la investigación se basa en "evidencia científica irrefutable, comunicaciones, análisis técnicos y pericias que confirman la existencia de un plan criminal para alterar violentamente el orden democrático".