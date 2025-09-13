Sin rastro de autores intelectuales un año después del asesinato de Juan López

Convencidas de que el asesinato del ambientalista Juan Antonio López fue ordenado por autores intelectuales, organizaciones hondureñas siguen exigiendo justicia a un año de su asesinato en Tocoa, Colón.Juan Antonio López era un ambientalista y regidor que radicaba en Tocoa, Colón, donde fue <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/cronologia/-/meta/asesinan-a-ambientalista-juan-lopez" target="_blank">asesinado el 14 de septiembre.</a> López salía de una iglesia con su familia cuando fue atacado a tiros por un sujeto que andaba a bordo de una motocicleta.El dirigente había denunciado en varias ocasiones amenazas en su contra y, desde 2023, contaba con <b>medidas cautelares</b> otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).En las investigaciones, las autoridades lograron identificar a tres de los hechores materiales que participaron en el asesinato y que a la fecha están a las puertas de un juicio oral y público, en el que la fiscalía presentará las pruebas en su contra.Pese a que lograron identificar a los que participaron en la planificación y ejecución del asesinato, las autoridades aún no han establecido quién fue el que pagó para que le dieran muerte y tampoco los motivos que los llevaron a cometer el crimen contra el ambientalista.Esta es una de las denuncias que han mantenido organizaciones, así como los mismo familiares de Juan López, quienes piden se esclarezca su crimen, sobre todo cuando ocurrió en un contexto en el que habían<b> denuncias de corrupción de por medio.</b>