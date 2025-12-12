Grupo Ferromax cumple 40 años impulsando el crecimiento de Centroamérica

Grupo Ferromax celebra cuatro décadas de historia combinando visión empresarial, innovación y una sólida cultura corporativa que ha transformado la forma de construir en la región. Lo que comenzó en 1985 en El Salvador como una pequeña operación de productos de acero hoy es una cadena líder en hierro y techos, con inversiones crecientes, presencia regional y miles de empleos generados. La historia se remonta a los orígenes familiares de su fundador, Francisco Suriano Siú, hoy presidente de Grupo Ferromax. Sus padres abrieron en 1953 un pequeño almacén en Usulután, «con muy pocos productos», recuerda. De esos comienzos humildes nació la inquietud emprendedora que lo llevaría, décadas después, a fundar Galvanissa en 1985 y posteriormente consolidar el holding Grupo Ferromax, con la idea de ofrecer acero de alta calidad a un mercado que aún construía con madera. Ese año introdujeron en El Salvador el polín C negro, convirtiéndose en la primera empresa salvadoreña en producir este tipo de estructura metálica, así como varilla de hierro de alta resistencia. Con el tiempo ampliaron su portafolio con tubería negra y, en 1995, dieron un salto clave al incursionar en techos con la marca MaxAlúm, que se ha posicionado como uno de los techos de referencia en Centroamérica.

La apuesta por la calidad no ha sido solo un discurso. Tras los terremotos de 2001 en El Salvador y el de San Marcos en Guatemala en 2014, la empresa envió equipos técnicos a revisar edificaciones construidas con sus productos. El resultado fue contundente: «No encontramos daños estructurales en las obras donde se usó nuestra varilla, nuestras estructuras y nuestras láminas», relata Suriano. Esos testimonios, frente a edificios colapsados a pocos metros, reforzaron su convicción de que el valor está por encima del precio. En el centro de ese modelo está la cultura corporativa. «El principal factor de nuestro éxito es nuestra cultura corporativa», afirma. En Grupo Ferromax han acuñado el concepto de ser «ciudadanos corporativos responsables»: «Buscamos hacer siempre lo correcto. No sobornamos, no nos dejamos extorsionar, no engañamos a nuestros clientes y entregamos exactamente lo que prometemos». Esa filosofía se refleja en indicadores concretos: un índice de satisfacción superior al 90 % y ninguna demanda vigente en las defensorías del consumidor de los seis países donde operan. La innovación también es un pilar. A partir de alianzas con molinos de Australia, Corea del Sur y Japón, introdujeron materias primas que cumplen –e incluso superan– normas ASTM, desarrollando marcas como Arquiteja, ColorAlum, Thermotecho, Canaleta GHT Alúm, Tubo GHT, MallaMax, HierroMax y GalvaDeck. Desde 2008 operan un Centro de Fabricación y Logística de más de 31,000 metros cuadrados bajo techo y grúas puente, con capacidad para producir más de 300,000 toneladas al año, aplicando el concepto EcoSteel para reducir consumo de agua, energía y emisiones.