Más de L18 mil de aumento recibió en su salario Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad

El cargo acumula cerca de L40 mil en alzas salariales hasta enero de 2025, de los cuales dos se registraron tras la llegada de Sánchez

    Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad, asumió el cargo en junio de 2023.

     Foto: Cortesía/X

Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad, asumió el cargo en junio de 2023.

mar 19 de agosto de 2025

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, se ha beneficiado con dos aumentos salariales desde que asumió el cargo en junio de 2023, lo que ha elevado su remuneración bruta en más de 18 mil lempiras en apenas año y medio.

Así lo constató LA PRENSA Premium, luego de revisar las planillas oficiales y verificar que el salario para el titular de esta secretaría comenzó a dispararse desde los primeros meses del actual Gobierno.

En enero de 2022, cuando Ramón Sabillón asumió la dirección de la institución, percibía 97,553.47 lempiras mensuales. Para agosto de ese mismo año, su sueldo ya había aumentado a 119,289.08 lempiras, es decir, casi 22 mil lempiras adicionales en tan solo siete meses.

La gestión de Sabillón, sin embargo, quedó marcada por la crisis penitenciaria. Tras la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas) en junio de 2023 —que expuso el fracaso en el control de los 25 centros penales bajo responsabilidad de la Policía Nacional—, el funcionario fue separado de su cargo.

En su lugar fue nombrado Gustavo Sánchez, quien se desempeñaba como director general de la Policía Nacional.

Cinco meses después de su llegada a la secretaría, Sánchez obtuvo su primer ajuste salarial. En noviembre de 2023, su remuneración pasó de 119,289.08 a 130,979.41 lempiras, lo que significó un aumento de 11,690.33.

Posteriormente, en enero de 2025, volvió a recibir otro incremento de 6,797.83 lempiras, situando su sueldo actual en 137,777.24 lempiras brutos.

En total, el puesto de ministro de Seguridad ha recibido L40,223.77 adicionales en aumentos salariales desde el inicio de la administración de Xiomara Castro. De esa cifra, casi la mitad corresponde a los dos ajustes aprobados durante la gestión de Sánchez.

En total, 61 de las 89 secretarías analizadas por este medio, registraron aumentos salariales durante los casi cuatro años de Gobierno, 24 mantuvieron sin cambios sus sueldos y cuatro reportaron una reducción.

