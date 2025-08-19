Más de L18 mil de aumento recibió en su salario Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, se ha beneficiado con dos aumentos salariales desde que asumió el cargo en junio de 2023, lo que ha elevado su remuneración bruta en más de 18 mil lempiras en apenas año y medio.

Así lo constató LA PRENSA Premium, luego de revisar las planillas oficiales y verificar que el salario para el titular de esta secretaría comenzó a dispararse desde los primeros meses del actual Gobierno.

En enero de 2022, cuando Ramón Sabillón asumió la dirección de la institución, percibía 97,553.47 lempiras mensuales. Para agosto de ese mismo año, su sueldo ya había aumentado a 119,289.08 lempiras, es decir, casi 22 mil lempiras adicionales en tan solo siete meses.

La gestión de Sabillón, sin embargo, quedó marcada por la crisis penitenciaria. Tras la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas) en junio de 2023 —que expuso el fracaso en el control de los 25 centros penales bajo responsabilidad de la Policía Nacional—, el funcionario fue separado de su cargo.