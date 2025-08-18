Altos funcionarios se recetaron aumentos de hasta L79,000

Tegucigalpa, Honduras.

Antes de que termine su mandato, varios funcionarios del Gobierno aprovecharon para multiplicar sus salarios, algunos con aumentos de más del 50%, y otros que rozan el 100%. Entre los primeros meses de 2022 y mayo de 2025, los registros salariales muestran incrementos que sorprenden por su magnitud y rapidez. LA PRENSA Premium revisó los datos de 89 instituciones de Estado publicados en el portal de Transparencia, comparando los sueldos de junio de 2022 —cuando muchas secretarías recién iniciaban operaciones y después de que el gobierno reorganizó su estructura — con los de mayo de 2025, excluyendo cualquier efecto del pago del décimo cuarto salario. Aun así, se identificaron que algunas instituciones todavía no existían en junio de 2022, por lo que, en esos casos, se utilizaron como referencia los meses posteriores a su creación (del mismo año). El análisis reveló que, de las 89 instituciones evaluadas, 61 registraron aumentos salariales en sus titulares entre 2022 —cuando inició el actual Gobierno— y 2025, a cuatro meses de que concluya la gestión de Xiomara Castro. Dentro de este grupo, cinco funcionarios destacan por haber obtenido los incrementos más altos, mientras que otros tuvieron ajustes menores, algunos mantuvieron el mismo sueldo e incluso hubo casos de reducciones.

Aumentos

62 es la cantidad de secretarías cuyos titulares se aumentaron el salario

El caso más llamativo es el de Tomás Oliva, director del Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), quien pasó de recibir 34,302.79 lempiras a 67,505.48 lempiras, un aumento de 33,202.69 lempiras, equivalente al 97%, el mayor de todos los funcionarios analizados. En la lista también figura Freda Nadime Thiebaud Garay, la directora del Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcohol, Drogas y Farmacodependencia (Ihadfa), cuyo salario pasó de L68,000 a L103,948.76 lempiras, lo que representa un incremento del 53%, es decir, 35,948.76 lempiras más. Asimismo, Hernán Ávila, quien fue director del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) desde 2022 hasta noviembre de 2024, recibió un aumento salarial del 52%, pasando de 62,000 lempiras en 2022 a 94,500 en septiembre de 2024, lo que representa un incremento de 32,500 lempiras. Su sustituto, Omar Gonzales como nuevo gerente general, mantuvo su sueldo, según registros hasta en mayo de 2025. De forma similar, Erlyn Orlando Menjívar Rosales, director del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), determinó crecer su salario de L90,000 en 2022 a 137,000 lempiras en 2025, un alza del 52%, es decir, 47,000 lempiras más.

Montos

Sin embargo, aunque sus incrementos no figuren entre los más altos en términos porcentuales, algunos funcionarios registran aumentos significativos en valor absoluto, lo que se traduce en salarios ya elevados que crecieron aún más. El caso más relevante es el de Marcio Sierra, presidente de la CNBS, quien recibió un aumento salarial de L79,258, pasando de L241,211 en junio de 2022 a L320,469 en mayo de 2025. En segundo lugar, figura Erlyn Orlando Menjívar, presidente de Banadesa, mencionado anteriormente. El tercer lugar lo ocupa el actual ministro de Seguridad, pues mientras Ramón Sabillón, nombrado al inicio de gobierno, percibía un salario de L97,553, su reemplazo Gustavo Sánchez se recetó un incremento de L40,223, alcanzando un sueldo de L137,777 en mayo de 2025. A este grupo se suma Edwin Araque, presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), quien desde el inicio del actual gobierno figuró entre los funcionarios mejor remunerados, con un salario de L239,967.18. Para mayo de 2025, su remuneración aumentó en L31,626.26, alcanzando los L271,593.44, el segundo sueldo más alto por encima de los L200 mil, solo superado por Sierra. Por otro lado, aunque algunos funcionarios pertenecen al grupo de “menores salarios” de la élite pública, sus aumentos han sido importantes. Mientras Araque y Sierra mantienen los salarios más altos desde el inicio del Gobierno, un fenómeno usual dada la naturaleza financiera de las instituciones bajo su mando, casos como los de Tomás Oliva, Freda y Hernán Ávila llaman la atención, ya que pasaron de sueldos menores a incrementos que, en algunos casos, hacen que los salarios superen los L100,000. También destaca Edis Antonio Moncada Eguigure, gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), quien pasó de L63,718.50 a L91,400 en el mismo período.

" "Gobierno no ha tenido el análisis y usado estándares internacionales de evaluación y condiciones económicas para incrementar salarios" José Luis Moncada, economista

Estables

En el análisis también se identificaron funcionarios que no recibieron incrementos en estos cuatro años. Es el caso de Rafael Virgilio Padilla, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), cuyo salario se mantiene en L200,000, pero es un monto elevado. En la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), los tres titulares que han ocupado el cargo —Pablo Soto en 2022, Darío García en 2023 y José Jorge Fortín desde 2024— también han percibido el mismo salario de L90,000. Por el contrario, algunos funcionarios vieron reducidos sus ingresos, siguiendo la política de austeridad del Poder Ejecutivo. Amable de Jesús Hernández, director del Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Poder Ejecutivo (Iinjupemp), pasó de L178,543 a L135,000, una rebaja de L43,543. Similar fue el caso de Carlos Arturo Bueso Chinchilla, gerente general de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), cuyo salario disminuyó de L100,500 a L78,692 de 2022 a 2025. En 2022, el Congreso Nacional aprobó un Presupuesto General de la República de L 308,233.6 millones, que tras varias ampliaciones cerró el año con un monto vigente de L 369,484.8 millones. Para 2025, el presupuesto aprobado ascendió a L 430,907.8 millones, cifra que posteriormente fue incrementada mediante ampliaciones hasta alcanzar L 434,930 millones.

Cuestionamientos