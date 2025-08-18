Altos funcionarios se recetaron aumentos de hasta L79,000

Para José Luis Moncada, economista y expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el aumento de salarios en el sector público debería seguir criterios técnicos similares a los de la empresa privada, como evaluar el desempeño, considerar la inflación, la formación académica, la experiencia y los resultados obtenidos.Sin embargo, asegura que en la actual administración no se ha seguido este estándar, sino que se ha abusado de los recursos estatales sin un control real del Congreso Nacional.“Este Gobierno ha abusado del Presupuesto de la República. El Congreso de la República no ha hecho un análisis a profundidad del rubro de salarios para controlar este abuso, que distorsiona la economía del país. Un incremento de un 100% en los salarios de empleados públicos tiene un peso difícil de sostener, y si se mantiene, no se puede bajar ni reclasificar plazas, porque se constituiría, según el Código Laboral, en un despido”, advirtió.Moncada también cuestionó que se haya incrementado el tamaño del aparato estatal, duplicando funciones en diferentes instituciones sin un análisis de eficiencia ni de impacto en el gasto público.Por su parte, el analista Juan Ramón Martínez opinó que los salarios de los altos cargos públicos en Honduras superan incluso los de la empresa privada, lo que atrae a perfiles más interesados en el beneficio económico que en el servicio público. "Esto hace que se imponga el oportunista, se pierda el sentido de servicio público y se fomente la corrupción", expresó. "Es una indecencia y una falta de respeto que a los altos cargos públicos y a los diputados se les otorguen prestaciones”, cuestionó.Martínez concluyó en que estas prácticas encarecen al Estado y convierten a los diputados en “el principal obstáculo para el desarrollo”.