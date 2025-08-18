Altos funcionarios se recetaron aumentos de hasta L79,000

Un análisis de LA PRENSA Premium reveló que, de 89 instituciones evaluadas, 61 registraron subidas salariales para sus titulares entre junio de 2022 y mayo de 2025

Altos funcionarios se recetaron aumentos de hasta L79,000

Erlyn Menjívar, director de Banadesa; Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, y Marcio Sierra, presidente de la CNBS, forman parte del grupo de altos funcionarios que incrementaron sus salarios en los últimos cuatro años.

  18 de agosto de 2025
  • Redacción
Tegucigalpa, Honduras.

Antes de que termine su mandato, varios funcionarios del Gobierno aprovecharon para multiplicar sus salarios, algunos con aumentos de más del 50%, y otros que rozan el 100%. Entre los primeros meses de 2022 y mayo de 2025, los registros salariales muestran incrementos que sorprenden por su magnitud y rapidez.

LA PRENSA Premium revisó los datos de 89 instituciones de Estado publicados en el portal de Transparencia, comparando los sueldos de junio de 2022 —cuando muchas secretarías recién iniciaban operaciones y después de que el gobierno reorganizó su estructura — con los de mayo de 2025, excluyendo cualquier efecto del pago del décimo cuarto salario.

Aun así, se identificaron que algunas instituciones todavía no existían en junio de 2022, por lo que, en esos casos, se utilizaron como referencia los meses posteriores a su creación (del mismo año).

El análisis reveló que, de las 89 instituciones evaluadas, 61 registraron aumentos salariales en sus titulares entre 2022 —cuando inició el actual Gobierno— y 2025, a cuatro meses de que concluya la gestión de Xiomara Castro.

Dentro de este grupo, cinco funcionarios destacan por haber obtenido los incrementos más altos, mientras que otros tuvieron ajustes menores, algunos mantuvieron el mismo sueldo e incluso hubo casos de reducciones.

¡Ganan más que Xiomara Castro! Los cargos públicos con sueldos más altos en Honduras

Aumentos

62

es la cantidad de secretarías

cuyos titulares se aumentaron el salario

El caso más llamativo es el de Tomás Oliva, director del Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), quien pasó de recibir 34,302.79 lempiras a 67,505.48 lempiras, un aumento de 33,202.69 lempiras, equivalente al 97%, el mayor de todos los funcionarios analizados.

En la lista también figura Freda Nadime Thiebaud Garay, la directora del Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcohol, Drogas y Farmacodependencia (Ihadfa), cuyo salario pasó de L68,000 a L103,948.76 lempiras, lo que representa un incremento del 53%, es decir, 35,948.76 lempiras más.

Asimismo, Hernán Ávila, quien fue director del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) desde 2022 hasta noviembre de 2024, recibió un aumento salarial del 52%, pasando de 62,000 lempiras en 2022 a 94,500 en septiembre de 2024, lo que representa un incremento de 32,500 lempiras.

Su sustituto, Omar Gonzales como nuevo gerente general, mantuvo su sueldo, según registros hasta en mayo de 2025.

De forma similar, Erlyn Orlando Menjívar Rosales, director del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), determinó crecer su salario de L90,000 en 2022 a 137,000 lempiras en 2025, un alza del 52%, es decir, 47,000 lempiras más.

Montos

Sin embargo, aunque sus incrementos no figuren entre los más altos en términos porcentuales, algunos funcionarios registran aumentos significativos en valor absoluto, lo que se traduce en salarios ya elevados que crecieron aún más.

El caso más relevante es el de Marcio Sierra, presidente de la CNBS, quien recibió un aumento salarial de L79,258, pasando de L241,211 en junio de 2022 a L320,469 en mayo de 2025.

En segundo lugar, figura Erlyn Orlando Menjívar, presidente de Banadesa, mencionado anteriormente.

El tercer lugar lo ocupa el actual ministro de Seguridad, pues mientras Ramón Sabillón, nombrado al inicio de gobierno, percibía un salario de L97,553, su reemplazo Gustavo Sánchez se recetó un incremento de L40,223, alcanzando un sueldo de L137,777 en mayo de 2025.

A este grupo se suma Edwin Araque, presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), quien desde el inicio del actual gobierno figuró entre los funcionarios mejor remunerados, con un salario de L239,967.18.

Para mayo de 2025, su remuneración aumentó en L31,626.26, alcanzando los L271,593.44, el segundo sueldo más alto por encima de los L200 mil, solo superado por Sierra.

Por otro lado, aunque algunos funcionarios pertenecen al grupo de “menores salarios” de la élite pública, sus aumentos han sido importantes.

Mientras Araque y Sierra mantienen los salarios más altos desde el inicio del Gobierno, un fenómeno usual dada la naturaleza financiera de las instituciones bajo su mando, casos como los de Tomás Oliva, Freda y Hernán Ávila llaman la atención, ya que pasaron de sueldos menores a incrementos que, en algunos casos, hacen que los salarios superen los L100,000.

También destaca Edis Antonio Moncada Eguigure, gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), quien pasó de L63,718.50 a L91,400 en el mismo período.

" "Gobierno no ha tenido el análisis y usado estándares internacionales de evaluación y condiciones económicas para incrementar salarios"
José Luis Moncada, economista

Estables

En el análisis también se identificaron funcionarios que no recibieron incrementos en estos cuatro años. Es el caso de Rafael Virgilio Padilla, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), cuyo salario se mantiene en L200,000, pero es un monto elevado.

En la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), los tres titulares que han ocupado el cargo —Pablo Soto en 2022, Darío García en 2023 y José Jorge Fortín desde 2024— también han percibido el mismo salario de L90,000.

Por el contrario, algunos funcionarios vieron reducidos sus ingresos, siguiendo la política de austeridad del Poder Ejecutivo.

Amable de Jesús Hernández, director del Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Poder Ejecutivo (Iinjupemp), pasó de L178,543 a L135,000, una rebaja de L43,543. Similar fue el caso de Carlos Arturo Bueso Chinchilla, gerente general de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), cuyo salario disminuyó de L100,500 a L78,692 de 2022 a 2025.

En 2022, el Congreso Nacional aprobó un Presupuesto General de la República de L 308,233.6 millones, que tras varias ampliaciones cerró el año con un monto vigente de L 369,484.8 millones. Para 2025, el presupuesto aprobado ascendió a L 430,907.8 millones, cifra que posteriormente fue incrementada mediante ampliaciones hasta alcanzar L 434,930 millones.

Cuestionamientos

Para José Luis Moncada, economista y expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el aumento de salarios en el sector público debería seguir criterios técnicos similares a los de la empresa privada, como evaluar el desempeño, considerar la inflación, la formación académica, la experiencia y los resultados obtenidos.

Sin embargo, asegura que en la actual administración no se ha seguido este estándar, sino que se ha abusado de los recursos estatales sin un control real del Congreso Nacional.

“Este Gobierno ha abusado del Presupuesto de la República. El Congreso de la República no ha hecho un análisis a profundidad del rubro de salarios para controlar este abuso, que distorsiona la economía del país. Un incremento de un 100% en los salarios de empleados públicos tiene un peso difícil de sostener, y si se mantiene, no se puede bajar ni reclasificar plazas, porque se constituiría, según el Código Laboral, en un despido”, advirtió.

Moncada también cuestionó que se haya incrementado el tamaño del aparato estatal, duplicando funciones en diferentes instituciones sin un análisis de eficiencia ni de impacto en el gasto público.

Por su parte, el analista Juan Ramón Martínez opinó que los salarios de los altos cargos públicos en Honduras superan incluso los de la empresa privada, lo que atrae a perfiles más interesados en el beneficio económico que en el servicio público. "Esto hace que se imponga el oportunista, se pierda el sentido de servicio público y se fomente la corrupción", expresó. "Es una indecencia y una falta de respeto que a los altos cargos públicos y a los diputados se les otorguen prestaciones”, cuestionó.

Martínez concluyó en que estas prácticas encarecen al Estado y convierten a los diputados en “el principal obstáculo para el desarrollo”.

