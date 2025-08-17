Julissa Villanueva a Gustavo Sánchez: "No nos sigan engañando con las cifras"

Tegucigalpa, Honduras.

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, aplaudió este domingo lo ocurrido ayer con la marcha de oración convocada por las Iglesias Católica y Evangélica por la paz y la democracia en Honduras. Sin embargo, Villanueva aprovechó el posteo para cuestionar al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, por las cifras publicadas sobre la cantidad de personas que atendieron la convocatoria.

"POR FAVOR, NO nos sigan engañando con las cifras ... dice @hegusave que tuvo la capacidad de contar los participantes de las marchas a nivel nacional ( Ni aproximadamente dijo, lo aseguró con contundencia), a veces creo que nadie lo asesora y que solo por su afán de VAMOS BIEN, POLITIZANDO UN RESPETABLE EVENTO SE EQUIVOCA!!! Mejor debió decir que todo ocurrió sin problemas ni violencia y que la @PoliciaHonduras acompañó los procesos sin mentirle al pueblo ni minimizar lo que hoy todos observamos", escribió Villanueva.

SIMPLEMENTE IMPRESIONANTE LO OCURRIDO HOY EN HONDURAS



Lo ocurrido hoy demuestra que aunque existan conflictos o piedras en el camino, lo importante es no dejar de caminar !!!



Gracias a los líderes de las iglesias católica y evangélica que motivaron a la hondureñidad a orar... pic.twitter.com/amLsRf6ya0 — Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) August 17, 2025

La reacción de Julissa Villanueva se da luego de que Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, publicó en su cuenta de X que más de 40 mil ciudadanos acudieron a la convocatoria de las iglesias y que todo transcurrió sin incidencias gracias a que se desplegaron más de 18 mil policías para brindar resguardo.