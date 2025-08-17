  1. Inicio
Julissa Villanueva a Gustavo Sánchez: "No nos sigan engañando con las cifras"

La viceministra de Seguridad, catalogó a las caminatas de las iglesias como algo “simplemente impresionante”.

Julissa Villanueva a Gustavo Sánchez: No nos sigan engañando con las cifras

Julissa Villanueva y el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez.
Tegucigalpa, Honduras.

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, aplaudió este domingo lo ocurrido ayer con la marcha de oración convocada por las Iglesias Católica y Evangélica por la paz y la democracia en Honduras.

Sin embargo, Villanueva aprovechó el posteo para cuestionar al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, por las cifras publicadas sobre la cantidad de personas que atendieron la convocatoria.

"POR FAVOR, NO nos sigan engañando con las cifras ... dice @hegusave que tuvo la capacidad de contar los participantes de las marchas a nivel nacional ( Ni aproximadamente dijo, lo aseguró con contundencia), a veces creo que nadie lo asesora y que solo por su afán de VAMOS BIEN, POLITIZANDO UN RESPETABLE EVENTO SE EQUIVOCA!!! Mejor debió decir que todo ocurrió sin problemas ni violencia y que la @PoliciaHonduras acompañó los procesos sin mentirle al pueblo ni minimizar lo que hoy todos observamos", escribió Villanueva.

La reacción de Julissa Villanueva se da luego de que Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, publicó en su cuenta de X que más de 40 mil ciudadanos acudieron a la convocatoria de las iglesias y que todo transcurrió sin incidencias gracias a que se desplegaron más de 18 mil policías para brindar resguardo.

La convocatoria de las Iglesias Católica y Evangélica el sábado 16 de agosto, logró reunir a centenares de hondureños en Tegucigalpa y en más de 50 ciudades del país, extendiéndose además a personas que participaron desde España y Estados Unidos.

