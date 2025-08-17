Inicia entrega de 100 millones de plantas para revitalizar café

San Marcos, Ocotepeque.

A través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) se puso en marcha la entrega de 100 millones de plantas de café para contribuir a la producción y fortalecer las exportaciones que generan divisas de más de 2,000 millones de dólares.

La iniciativa forma parte del Plan Nacional de Renovación del Parque Cafetalero, que ejecuta la subsecretaría de Caficultura, diseñado para revitalizar la producción y asegurar el futuro de más de 120,000 familias que dependen de la caficultura.

El subsecretario de Caficultura, Carlos Roberto Murillo, destacó que con esta decisión de entregar 100 millones de plantas de café, se renovarán más de 30,000 manzanas de cultivo en todo el país.

Esto no solo busca renovar cafetales, sino también fortalecer de manera integral a los productores mediante el Bono Cafetalero 2025, que incluye la entrega de más de 300,000 quintales de fertilizante, además de equipo, herramientas e insumos para mejorar la productividad.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La meta es que el país alcance una producción de 10 millones de quintales de café en 2028, sin ampliar el área de siembra, sino mejorando los rendimientos hasta 30 quintales por manzana, con variedades de alta calidad como parainema, obata, Ihcatu 75, Ihcafe 90 y Anacafe 14.

Esta iniciativa enfrenta diversos retos, puesto que Honduras ha sufrido pérdidas importantes en su producción debido a plagas como la roya del café y fenómenos climáticos extremos.

A pesar de las promesas gubernamentales de planes de renovación anteriores, los caficultores han denunciado que muchas veces la entrega de plantas y fertilizantes llega con retrasos o en cantidades insuficientes para cubrir sus necesidades. Además, el alto costo de la mano de obra y la falta de infraestructura para el procesamiento del grano limitan la competitividad frente a países productores como Guatemala o Costa Rica.

Expertos advierten que la sostenibilidad de la caficultura no depende únicamente de la entrega de plantas y fertilizantes, sino de un acompañamiento técnico constante, financiamiento accesible y políticas de protección ante el cambio climático.