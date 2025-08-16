  1. Inicio
“No es por un partido político, es por la paz”: gritos de euforia en la caminata de oración

Con lágrimas en los ojos, miles de hondureños se congregaron en distintos departamentos del país para marchar por la paz.

Hondureños en la caminata de oración en Tegucigalpa.

 Foto: Alex Pérez / LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras.

Este 16 de agosto quedará grabado en la memoria de Honduras. Sin importar religión, denominación o afinidad política, miles de hondureños se unieron a la gran caminata de oración por la paz y la democracia, marcando un hecho histórico de unidad nacional.

Desde Comayagua, Tegucigalpa, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Lempira y decenas de ciudades más en diferentes departamentos, hombres, mujeres, jóvenes y familias enteras marcharon con banderas azul y blanco, cánticos de júbilo y plegarias colectivas.

Masiva caminata de oración de las iglesias en Honduras

El eco de las voces resonó con fuerza durante la caminata: “¡No es por un partido político, es por la paz de Honduras!” y “¡Viva Jesús, viva Honduras!”.

El pastor Gerardo Irías, conmovido y con lágrimas en los ojos, afirmó que la caminata era un llamado de Dios: “No representamos a nadie más que nuestro clamor a Dios”.

En Tegucigalpa y San Pedro Sula las multitudes abarrotaron calles y parques. La emoción fue tal que, en medio de himnos y oraciones, muchos entonaron el Himno Nacional de Honduras con lágrimas en los ojos, agradeciendo a Dios por la esperanza de un futuro mejor.

La trascendencia del evento también cruzó fronteras. En Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos, la comunidad hondureña se sumó a la jornada espiritual, demostrando que la fe y el amor por la patria no tienen límites.

En distintas entrevistas, los participantes expresaron que salieron a “caminar juntos por la familia y la democracia”. Esta marcha reunió a gremios, empresarios, estudiantes y ciudadanos comunes en una misma causa: orar por un país en paz, justo y solidario.

En Danlí, El Paraíso, la caminata estaba programada para iniciar a las 4:00 de la tarde. Decenas de hondureños se unieron en el punto de encuentro para salir en busca de la paz.

