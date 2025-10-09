¿Covid en Honduras?, estas son las cifras oficiales este año

Tegucigalpa, Honduras

La Unidad de Vigilancia de la Salud s eñala que en las últimas dos semanas se observó una disminución significativa de casos con solo tres positivos en la semana 39 (del 21 al 27 de septiembre).

La Secretaría de Salud han destacado una notable reducción en los casos de covid-19 registrados en el país durante las últimas semanas. Según datos oficiales, Honduras ha acumulado 2,634 casos positivos en lo que va del año 2025. De ese total, el 65 % corresponde a mujeres.

Mientras que durante la semana epidemiológica 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre), es decir, la Semana Morazánica no se reportó ningún caso, lo que refleja un control epidemiológico favorable, coinciden los expertos.

Desde enero a la fecha, la Secretaría de Salud ha realizado 17,712 pruebas diagnósticas para detectar el virus, lo que indica que hasta el momento se observa una positividad del 14%.

Los grupos de edad más afectados son los de 20 hasta los 49 años, ellos representan el 62% de todos los casos a nivel nacional, lo que significa que hay una mayor incidencia en la población económicamente activa.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La mortalidad por covid se mantiene en ocho casos, según autoridades sanitarias. Entre las víctimas se encuentran una menor de tres años del Distrito Central; un hombre de 41 años originario de Comayagua; dos mujeres de 51 y 82 años residentes en San Pedro Sula; dos mujeres de 84 y 59 años procedentes de Olancho; una mujer de 68 años de Ocotepeque; y otra de 76 años que vivía en Yoro.

De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los fallecidos presentaban enfermedades preexistentes. Las autoridades advierten que las personas mayores de 40 años con condiciones como obesidad, hipertensión arterial y diabetes continúan siendo el grupo de mayor riesgo ante el virus.

Si bien la incidencia de casos en el país se redujo, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población a mantener las medidas para prevenir contagiarse con el virus.